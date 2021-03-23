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23.03.2021 17:21
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter

Текст: Владимир Емельяненко

Значительное большинство, или 73 процента россиян, высказались с одобрением о блокировке социальной сети Twitter, если ее руководство в течение месяца не удалит запрещенную информацию экстремистского и порнографического содержания. Таковы итоги последнего опроса ВЦИОМ. При этом, 27 процентов придерживаются обратного мнения или считают, что достаточно простого замедления скорости работы соцсети. В целом абсолютное большинство - 77 процентов опрошенных - признают обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter обоснованными, 23 процента - несправедливыми.

Фото: iStock
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации

Также абсолютное большинство, или 81 процент, считают правомерным то, что Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров, пригрозив сети блокировкой, если иностранный интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Роскомнадзор направил более 28 тысяч требований, включая до трети повторных, об удалении противоправных ссылок и публикаций. Однако предписания так и не были исполнены.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о том, что Роскомнадзор в течение месяца будет "мониторить ситуацию и наблюдать за реакцией Twitter", а затем примет дальнейшие решения в зависимости от действий администрации социальной сети.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Компании Информационные технологии Twitter

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