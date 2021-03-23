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23 марта 2021 г.

Постановление администрации Владимирской области от 2 февраля 2021 года № 45 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 2 февраля 2021 г.
Опубликован 23 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за четвертый квартал 2020 года в следующих размерах:

- на душу населения - 10 808 рублей;

- для трудоспособного населения - 11 800 рублей;

- пенсионеров - 9 106 рублей;

- детей - 10 849 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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