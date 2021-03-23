Владимир Толстой назвал лауреатов премий президента

Во вторник советник президента РФ Владимир Толстой назвал имена лауреатов двух президентских премий за 2020 год - лучших среди молодых деятелей культуры, а также среди авторов произведений для детей и юношества. Указы о награждении глава государства подписал по традиции в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

Конкуренция среди претендентов, по словам Толстого, была напряженной - несмотря на пандемию. Композитор Эльмир Низамов номинировался несколько лет подряд, и каждый раз ему не хватало буквально пары голосов. В этот раз удача таланту из Татарстана улыбнулась. Вместе с Низамовым лауреатами премии стали главный дирижер симфонического оркестра Северо-Кавказской филармонии Димитриос Ботинис и актриса Анна Чиповская. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года и имеет возрастное ограничение - до 36 лет.

У Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в этом году сразу пять лауреатов. Вручается она с 2013 года, в этот раз впервые присуждена посмертно - художнику "Союзмультфильма" Владимиру Зуйкову. За него награду получат родные. Еще один лауреат - Александр Пунько, преподаватель детской школы искусств из Новосибирской области, создавший с учениками оркестр "Бис Band". За экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы награжден коллектив авторов - Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко.

- К сожалению, в прошлом году премии не были вручены лично президентом - вручение было отменено из-за коронавируса. В этом году персональная встреча тоже, вероятно, будет отложена, но предполагается онлайн-встреча президента с лауреатами, - подчеркнул Владимир Толстой. Поздравив лауреатов, он напомнил: денежный эквивалент премии - 5 миллионов рублей.

Александр Школьник: Учусь постоянно, фамилия обязывает

Премией президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года награждены создатели экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе. Как говорить с подростками о войне так, чтобы было полезно сердцу и уму, наш разговор с директором музея Александром Школьником.

Александр Яковлевич, экспозиция "Подвиг народа", с которой, я считаю, нужно начинать знакомство ребенка с историей Великой Отечественной войны, потрясает не только концепцией... Этот забытый плюшевый медведь в окне, на которого смотрит малыш, но вернуться уже нельзя: деревню вот-вот сожгут немцы… Такие детали не забываются. Что было самое сложное при создании такой выставки?

Александр Школьник: Сложно было адаптировать драматическую и великую историю войны к восприятию и пониманию подростков. Собрать эту огромную информацию о судьбах, людях, предметах того времени хотя и трудная, но вполне реальная задача. А сделать так, чтобы детям было понятно, интересно, познавательно, как говорится, перевести с русского на русский, используя знания детской психологи, а главное, вызвать чувство гордости за предков и осознание трагедии, было не просто.

Какие образы и темы войны с ходу не дались?

Александр Школьник: Те, которые в школах обычно проходят мельком. Ведь традиционно войну мы воспринимаем как череду сражений, битв, имен полководцев и героев. Но вот подумайте, нас до войны было 197 миллионов. По данным минобороны, около 34,5 миллиона ушли воевать. А что делали остальные, чем и как жила воюющая страна? Об этом очень мало говорится в школьной программе. Нам надо было показать, как наш народ, в основном женщины и подростки, кормил, одевал, вооружал армию, да еще умудрялся сам выживать.

Что-то для себя новое во время работы над экспозицией открыли?

Александр Школьник: Главное, открыл потрясающих людей и профессионалов, которых удалось привлечь к этому делу. Это руководитель известной студии "Невский баталист" в Санкт-Петербурге Дмитрий Поштаренко, Игорь Угольников с его "Военфильмом", креативные специалисты компании "Грата" и многие другие. За полтора года работы сформировалась очень крепкая команда творческих людей из разных сфер искусства.

Скажем прямо, использованием восковых фигур в музейном деле сейчас никого не удивишь, а вот чтобы актеры дополняли экскурсовода, я, например, увидела впервые…

Александр Школьник: В феврале прошлого года мы у почти готовой экспозиции встречались с руководителями десятка школьных театров Москвы, тогда и возникла идея дополнить выставку театральным действием. Подростки-актеры очень ею заразились. Планируем, если ничто не помешает, развернуть здесь иммерсивный театр.

Год назад был открыт Музей "Зоя", посвященный Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Он напичкан новыми технологиями, считается, что так понятнее молодым, которым скучно рассматривать витрины с выцветшими документами. А с вашей точки зрения, на каком языке нужно говорить с молодежью о подвиге? Не пережимаем ли мы с эффектами и не мешают ли они глубоко говорить о произошедшем?

Александр Школьник: С одной стороны, конечно, с детьми и молодежью нужно говорить на понятном им языке и с помощью понятных им средств. Но безусловно, этого недостаточно. Когда мы предлагаем подросткам экскурсию-квест, то она построена на конкретной судьбе их сверстников, это приближает историю войны к нынешнему поколению, цепляет эмоционально...

… А вся информация, которая поступает в голову через сердце, как известно из психологии, оседает там навечно… Какой фильм посоветуете посмотреть ребенку и какую книжку прочитать, чтобы не вырасти Иваном, не помнящим родства?

Александр Школьник: Я бы посоветовал посмотреть фильм, который был снят в 1943 году прямо в блокадном Ленинграде, а в 1944-м вышел на экраны страны, "Жила-была девочка". Это было бы очень полезно.

Что касается книги, скажу так: подростки сегодня не очень увлекаются чтением. В одном из залов экспозиции, который имитирует Ленинградскую публичную библиотеку Салтыкова-Щедрина в годы войны, мы собрали 75 самых важных книг о войне. Они представлены в виде игры: нажимаешь на корешок - и на мониторе возникают крылатая фраза из книжки и фамилия автора. Пытаемся хотя бы через игру подогреть интерес к литературе о войне.

Александр Яковлевич, вам подходит ваша фамилия? Чему вы до сих пор учитесь?

Александр Школьник: Фамилия обязывает учиться всю жизнь, сейчас я учусь музейному делу.

Анна Чиповская: Надо попробовать миллион всего

Актриса Анна Чиповская награждена премией президента России за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино.

По-настоящему знаменитой она проснулась после выхода на экраны сериала "Оттепель" - там героиня Анны, восходящая звезда восторженных шестидесятых, свела с ума не одного героя. Но к самой актрисе даже продавщицы в магазине стали обращаться исключительно как к Марьяне. Сначала, может быть, и ничего - но скоро это утомило. Кому-то показалось: близкая, понятная - а она непредсказуемая вся. Не любит говорить об этом. В самом деле. Разве мало у нее других ролей?

Актриса Анна Чиповская. Фото: РИА Новости

Она дитя актерское, выросла за кулисами Вахтанговского, где служит мама, актриса Ольга Чиповская. Свет рампы и аплодисменты - детская мечта. Спасибо, Константин Аркадьевич. Училась в Школе-студии МХАТ у Райкина. Спасибо, Олег Павлович. Приметил и позвал к себе в "Табакерку". Играла и в спектаклях Богомолова - и сегодня у нее главные роли в постановках Машкова, Писарева. Фильмография - уже солидный список. В конкурсе последнего "Кинотавра" успешно шли четыре фильма с Анной.

Чиповская все время на виду - изредка радует даже светских и гламурных хроникеров. Страшно не любит этого. Но смотрит философски: "плата за успех". Кто-то подумает: такая вся противоречивая. Возможно. Почему бы нет. Успешный и ранимый - вещи совместимые. Но главное: актриса продолжает открывать что-то новое - в себе, своих героинях. И удивлять.

Пять вопросов в актрисе

"Три сестры", "Хождение по мукам", "Волки и овцы" - в театре и кино вы сыграли не одну "классическую" героиню. Вам они близки?

Анна Чиповская: Классика - всегда вызов. Возможность научиться чему-то, увидеть глубже, прыгнуть выше головы. Это сложно, опасно и невероятно интересно. На ролях классического репертуара можно по-настоящему расти. И я уверена, что великая литература всегда сможет найти путь к читателю, зрителю. Просто иногда для этого нужно время.

У вас уже за плечами почти полсотни фильмов и сериалов. Когда вы соглашаетесь сниматься, что для вас важнее всего? Готовы к любым экспериментам?

Анна Чиповская: Иногда просто чувствуешь, что это твое. Как искра, как влюбленность. Кино - всегда лотерея, сложно предсказать, что получится в итоге. Даже при хорошем сценарии. Но в первую очередь, конечно, персонаж должен запасть в душу. Чтобы хотелось прожить его историю, оживить его. Ну и, разумеется, важна команда. Есть люди, с которыми хочется и по-настоящему интересно работать, искать что-то новое.

Есть любимые роли?

Анна Чиповская: В театре очень люблю свои роли в спектаклях "Волки и овцы" и "Кинастон". Если говорить о кино - безусловно, Даша Булавина в "Хождении по мукам", Наташа Тюльпанова в "Блокбастере", Марьяна в "Оттепели".

Вы замечательно спели в аудиосериале по Акунину "Просто Маса", вышедшем на платформе Storytell. Это влияние вашего отца, известного джазмена Бориса Фрумкина? Не думали о музыкальной карьере?

Анна Чиповская: Это как-то само случилось. Думаю, для папы это было даже неожиданностью в какой-то момент. Разумеется, благодаря ему я с детства слушала очень хороший джаз, эта музыка - часть меня. Счастлива, когда пою. Но я не музыкант, не занимаюсь этим профессионально и в ближайшее время не собираюсь.

Вы удостоены почетной премии. Чего еще хотелось бы достичь?

Анна Чиповская: Я очень многого не достигла. Дело не в премиях, хотя, разумеется, это очень приятно. Моя профессия прекрасна тем, что в ней никогда нельзя сказать: вот теперь я знаю и могу все. Это бесконечная возможность искать и пробовать. Хочу попробовать еще миллион всего.

Владимир Зуйков: Папа Винни Пуха

Заслуженный художник РСФСР Владимир Зуйков награжден премией президента за вклад в развитие отечественного анимационного искусства и кинематографического образования. Посмертно.

Одного из создателей легендарных мультфильмов "Винни-Пух", "Фильм, фильм, фильм" и многих других не стало месяц назад, в феврале. Ему шел 87-й год жизни. Он был, без преувеличения, классиком отечественной анимации и одним из последних выдающихся мастеров советской школы.

Это вам только кажется, что о Владимире Зуйкове вы знаете совсем немного или вовсе ничего. Трилогия о "Винни-Пухе", конечно, вне конкуренции, но если открыть иллюстрации художника, то все моментально встанет на свои места. Растрепанного и растерянного Робинзона из мультфильма "Остров" вы узнаете мгновенно, даже если не помните сам мультфильм. Так же, как и остроносую птичку Тари, сумевшую-таки подружиться с крокодилом. А иронично-романтичный и вневременной сюжет "Я подарю тебе звезду"? Это тоже его творение.

Художником-постановщиком на "Союзмультфильме" Владимир Зуйков проработал более полувека - с 1967 года. На студию попал случайно (работал учителем рисования в школе напротив), но его сразу заприметил Федор Хитрук. "Кто мог тогда представить, что анимация станет моей жизнью?" - вспоминал потом Зуйков. Тогда ведь он отнесся к этому как к приключению. А вышло что? Их тандем и подарил нашей мультипликации целую россыпь волшебных лент.

Первой общей работой, как ни забавно, стала заставка к фильму Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи". Хитрук не раз ворчал потом, что работать с Зуйковым "чрезвычайно трудно". Но тут же делал оговорку: без этих трудностей - тоска. Зуйков же "мыслит как драматург"!

Художник иллюстрировал книги. Под его кистью оживали персонажи и Кира Булычева, и Астрид Линдгрен, и Оскара Уайльда, и братьев Стругацких, и Григория Остера... До последнего Владимир Зуйков продолжал не только принимать участие в проектах "Союзмультфильма", но и активно преподавал - с 2002 года на кафедре режиссуры анимационного кино ВГИКа. А прежде, с девяностых годов, в Детской школе анимационного искусства. Ученики вспоминают его умение "раскрепощать" рисунок, ценить каждого студента. И безупречное чувство вкуса.

Из интервью художника о Винни-Пухе

Некоторые персонажи давались трудно. Винни-Пух действительно придумался поначалу встрепанным. Я же искал какой-то уникальный облик. Впрочем, сказать, что это было мучительно, - не могу. Персонаж становился собой от эскиза к эскизу.

Пятачок получился практически сразу. Стоило лишь к розовому, как сарделька, телу пририсовать тонкую шейку. Пятачок стал уязвимым, хрупким. И актриса Ия Саввина сказала: "О, я знаю, как его озвучивать. Он будет говорить, как Белла Ахмадулина".

А с голосом Евгения Леонова для Винни-Пуха мы не сразу определились, хотя сейчас невозможно представить другого актера.

Наш Винни уникален, не похож ни на американский, ни на книжный прототип, созданный Милном и художником Шепардом. Наш коллективно сочиненный Винни-Пух, мне кажется, самый душевный. Жаль, не сохранились оригиналы эскизов. К своим рисункам мы относились довольно небрежно, не берегли их. Может, где-то еще отыщется тот самый Винни-Пух образца 1969 года…

Александр Пунько: Потому что мы - Бигbanda!

Александру Пунько, преподавателю детской школы искусств № 1 Карасукского района Новосибирской области, премия президента присуждена за вклад в развитие отечественного музыкального образования, популяризацию духового искусства.

В 400 километрах от Новосибирска, в городе Карасуке, однажды появился детский оркестр. Теперь уже - один из лучших в России. Заслуженный коллектив народного творчества. И в составе этого образцового духового оркестра "БисBand" теперь - четыре десятка юных музыкантов в возрасте от 7 до 17 лет. А затеял это дело и служит много лет бессменным художественным руководителем "БисBand" Александр Пунько.

Дозвонились в Карасук - Александр Сергеевич нервничает. Минутки нет свободной.

- Двадцать один год я не был в отпуске. Нет у меня выходных. И сейчас вот через пять минут убегаю на работу.

Вряд ли кто в Новосибирске не знает об этом коллективе Детской школы искусств № 1 (ДШИ) Карасукского района. Перечислять все победы на всероссийском и международном уровнях не хватит газетной страницы. Даже в прошлом году, когда все сидели по домам из-за ковида, оркестр успел стать лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура - это мы!". Грант выделили в размере двух миллионов рублей (конкурс проводится в рамках нацпроекта "Культура"). "БисBand" вошел в двадцатку лучших из 60 коллективов-финалистов. А всего участвовали 255 коллективов из 85 регионов страны.

А как все начиналось? В далеком уже 2003 году по инициативе директора Карасукской детской музыкальной школы Ольги Семенчуковой и преподавателя по классу духовых инструментов, почетного работника культуры Новосибирской области Александра Пунько был создан ансамбль духовых инструментов. А затем и оркестр, который радостно встречают на лучших площадках России, Италии, Франции. Сам Александр Пунько когда-то побеждал в общероссийском конкурсе "молодых дарований" как "лучший преподаватель детской школы искусств в Российской Федерации".

Что отличает коллектив? Оригинальное содержание и стилевое разнообразие концертных программ. В репертуаре - полторы сотни произведений. Высокий профессиональный исполнительский уровень юных музыкантов. Сам талантливый педагог играет на многих духовых инструментах. Увлеченностью своей Пунько просто "заражает" ребят. И с другими опытом делится легко, проводит мастер-классы.

Все участники оркестра его ученики. Многие продолжают обучение в среднеспециальных и высших музыкальных учебных заведениях. Тут ведь что главное? Маэстро учит их не просто думать и работать над произведением. Прежде всего, говорит, надо работать над собой. И повторяет: "Человек должен развиваться".

У самого Пунько, кстати, в ближайших планах - новая страница в жизни. Но пока, говорит, это секрет.

Прямая речь

Александр Пунько: В пандемию набрались сил и уже строим гастрольные планы. Летом едем в "Артек". Сообщение о высокой награде шокировало. Насколько мне известно, я первый преподаватель ДШИ, отмеченный на таком высоком уровне. Но если реально посмотреть, то работаем не ради наград. Мы музыку любим. И первое, что я советую детям, - слушать хорошую классическую музыку. Без такой основы нельзя воспитывать и развивать талантливых детей.

Эльмир Низамов: В детстве жить труднее всего

Эльмир Низамов получит премию президента за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции.

Композитор родом из Ульяновска. К одиннадцати годам он вдруг почувствовал: музыка - вот чему хочется посвятить целую жизнь. Мальчик рисовал на столе клавиши фортепиано и играл. Воображаемую музыку.

В один прекрасный день Эльмир повел родителей в музыкальную школу. Брали его со скрипом. Во-первых, потому что уже "староват". Во-вторых, на дворе стоял февраль - середина учебного года. Отправили ребенка сразу в 4-й класс. Непростое испытание - осваивать азы, когда сверстники уже играют сложные произведения. Но он - догнал и перегнал.

И музыку стал сочинять почти сразу. Наивно считал, что так умеют все, ничего особенного. В 12 лет стал примеряться к первой опере по "Снежной королеве" Андерсена. Но написал только одну сцену "Золотая карета и разбойники". В четырнадцать Низамов взял Гран-при в областном конкурсе "Новые имена" как композитор за опус "Танец огня" для фортепиано и скрипки. В 2006-м окончил фортепианное отделение Ульяновского музыкального училища. Отправился в Казань - столицу Татарстана. Здесь он учился на композиторском факультете Консерватории имени Назиба Жиганова. Стажировку проходил в Шенберг-Центре в Вене.

В 2013 году 27-летний аспирант Низамов написал "Небесное движение". Оно представляло Россию на конкурсе ЮНЕСКО и Европейского вещательного союза. Позже в Монте-Карло его исполнил старейший филармонический оркестр Монако под управлением Александра Сладковского. Еще через два года молодой композитор создал оперу-легенду "Кара Пулат" ("Черная палата") на либретто Рената Хариса. О взятии Тамерланом древней столицы волжских булгар (предков татар).

Но кроме этого он преподает в Казанской консерватории. Подарил много песен татарской эстраде, создал первый мюзикл "Алтын Казан" ("Золотой Казан"), написал ряд экспериментальных произведений для театра. И он же, кстати, автор проникновенной песни "Омет йолдыз" ("Звезда надежды"), прозвучавшей в финале сериала "Зулейха открывает глаза".

Три вопроса композитору

Как увлечь современного ребенка классической музыкой, да и нужно ли?

Эльмир Низамов: Конечно, нужно. Но нельзя заставлять. Надо как минимум ходить на концерты, надо, чтобы музыка звучала дома. Если есть возможность, надо, чтобы ребенок попробовал позаниматься в музыкальной школе. Ничего страшного, если через год-два он бросит. Главное, родители должны дать ребенку шанс.

Какие три музыкальных произведения надо обязательно дать послушать ребенку?

Эльмир Низамов: Первое - колыбельную своего народа. Ребенок обязательно должен услышать ее на своем родном языке. Второе - любую пьесу из "Детского альбома" Чайковского. А третье - надо непременно побывать на концерте и увидеть симфонический оркестр. Пусть, например, там прозвучит увертюра к "Свадьбе Фигаро" Моцарта. Это то, что будоражило меня в детстве.

Какой период в детстве, по-вашему, счастливее всего?

Эльмир Низамов: Детство - самый сложный период жизни. Это испытание, которое надо пройти. Я, конечно, не знаю еще - может, немощная старость хуже, но пока ощущаю именно так. Мне всегда немножко жаль детей. Ты сам себе не принадлежишь. Ты должен делать много того, чего не хочешь. Это такой груз ответственности. Все время зависим от родителей, учителей. Я всегда ждал, когда сам смогу принимать решения. Что есть, что покупать, куда идти. Чем старше - там легче и приятнее жить (смеется).

Димитрис Ботинис: Что нас объединит лучше музыки?

Премия президента присуждена Димитрису Ботинису за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства, просветительскую деятельность.

Он - человек двух культур - греческой и российской. Родился в Москве в семье музыкантов: отец учился дирижерской профессии в Московской и Ленинградской консерваториях, а мама - выпускница Института им. Гнесиных. Очевидно, что без влияния родителей не обошлось.

Когда ему было два года, он вместе с родителями уехал в Грецию.

- Но там, - рассказывает дирижер, - я воспитывался в русских музыкальных традициях. Свое первое музыкальное образование получил как скрипач. Мой педагог по скрипке в свое время учился в Московской консерватории. Дальше, в 14 лет, я начал, параллельно со скрипкой, заниматься дирижированием под руководством своего отца. В итоге впитывал все самое лучшее из двух культур. Возвращение в Россию для меня было очень естественным. Музыкальный язык универсален, он способствует объединению людей.

В свои 35 лет молодой дирижер добился многого. Стал победителем и обладателем специальных призов Международного конкурса дирижеров имени Антонио Педротти в Италии. Победил в первом Всероссийском музыкальном конкурсе по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Стал ассистентом дирижера оркестра Московской филармонии. Сейчас маэстро - главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова в Кисловодске. Много гастролирует. По-прежнему открывает мир.

Прямая речь

Димитрис Ботинис:

- Для меня эта премия означает, что путь, который я выбрал, цели, которые себе поставил, творческие принципы и убеждения, которые у меня есть, скорее всего имеют верную направленность. Что нужно продолжать служить искусству всей душой и сердцем. Классическая музыка, как и поэзия или живопись, - это вершина культуры нашей цивилизации. Культура - то, что поднимает человека над бытом. Над ужасами жизни. Это - лекарство для души.