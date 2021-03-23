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23.03.2021 05:18
Рубрика: В мире

Власти Германии объявили о продлении карантина

Фото: AP Photo/Markus Schreiber Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Канцлер ФРГ и власти федеральных земель договорились о продлении карантина в стране до 18 апреля. Об этом Ангела Меркель объявила журналистам после переговоров, которые завершились в ночь на вторник, 23 марта.

Фото: gettyimages
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"В период с первого по пятое апреля, когда католики отмечают Пасху, будет действовать режим ограничения контактов. Данная мера призвана противостоять распространению коронавирусной инфекции", - приводит ТАСС заявление канцлера ФРГ.

Премьер Баварии Маркус Зедер назвал это решение "пасхальным локдауном". В Институте Коха ранее признали, что рост инфекции пошел в стране по нарастающей, и ФРГ накрывает третья волна "короны". Власти особенно опасаются распространения "британского" штамма, который признан более заразным. На фоне проблем с вакцинацией правительство уже не может делать ставку на одни лишь прививки и тесты и вновь склоняется к политике запретов.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, коронавирусом в стране заражены свыше двух с половиной миллионов жителей (2 678 262).

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