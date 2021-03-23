Впервые в истории гражданин КНДР предстал перед судом в США

В США перед судом предстал гражданин КНДР, который был задержан на территории Малайзии, а затем доставлен в Соединенные Штаты.

"Это первый в истории случай экстрадиции в США гражданина КНДР", - подчеркнули в американском минюсте. Там добавили, что 55-летний Мун Чхоль Мён обвиняется в отмывании денег с использованием финансовой системы США. С апреля 2013 года до ноября 2018 года злоумышленники незаконно получили более 1,5 миллиона долларов. Они также нарушали введенные в отношении Северной Кореи санкции, пишет РИА Новости.

Ранее Пхеньян заявил о полном разрыве дипотношений с Малайзией, обвинив Куала-Лумпур в незаконной выдаче американским властям северокорейского бизнесмена.