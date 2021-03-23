XII онлайн-фестиваль "Дубль два@" объявляет свою полную программу

Остается две недели до открытия XII онлайн-фестиваля "Дубль дв@". Напомню, что его задача - не поражать зрителя мировыми премьерами (хотя на этот раз по крайней мере одна такая у нас будет), а дать возможность хорошим фильмам последних лет встретиться с широким зрителем, который, как правило, не подозревает об их существовании.

И заодно попытаться развеять устоявшееся в массах представление о том, что российское кино совсем никуда не годится - неинтересно, неталантливо, непригодно к употреблению.

Это легенда, во многом созданная теми немногими фильмами, которым удается пробиться в прокат, и которые исправно компрометируют само понятие - искусство. А заодно - критикой, которая охотно обсуждает любое заграничное киноизделие, будь то шедевр или скучнейшая нудятина под модным титлом "артхаус", но, как правило, игнорирует большинство наших картин, а чаще всего тоже о них не подозревает. Исправно работают и так называемые "ножницы" между тем, что признает и рекламирует критика, и тем, что хотела бы видеть на экранах просвещенная публика.

Так или иначе, отбирая картины для нашего фестиваля, я изумлялся нашей общей близорукости: пусть больших шедевров у нас, как и в любом кино мира, немного, но общий уровень, на мой взгляд, выше, чем, скажем, то, что удалось выудить недавнему Берлинскому международному кинофестивалю. Могу утверждать, что программа XII "Дубль дв@" - интереснее. Разнообразнее. Актуальнее. И богаче талантами. Не потому, что фестиваль молодец - потому, что наше кино на самом деле в неплохой форме. Даже пандемийный год его не выбил из седла.

О программе. Я не пытался играть гурмана и делать фестиваль для снобов. Интереснее было понять, что происходит в нашем кино, что за процессы. Показать его панораму такой, какова она есть. Правда, не брал фильмы злобные, бессистемно и бесцельно бьющие по голове "чернухой". Не брал откровенно тягомотные. Старался, чтобы достойные художественные качества фильма сопрягались с его доступностью массовому зрителю.

Мы не поддались недугу, охватившему все мировое фестивальное движение, - тупой войне за "гендерное равноправие". То есть чтобы всех полов было фифти-фифти: 50 процентов режиссеров-женщин и 50 процентов мужчин. Прошлый "Дубль дв@" по числу женщин обошел все мировые фестивали - их было больше половины, в этом году женщин-режиссеров в программе полного метра совсем мало - одна! Но посыпать голову пеплом не стану. Потому что так объективно, без всяких сегрегаций и дискриминаций, сложился киногод. Убежден, что кино делится не по половой принадлежности их авторов, а по художественному качеству: хорошее и плохое. А кто его сделал - вопрос второй. Было бы классное кино, а дарить цветы или бутылку виски - по обстоятельствам.

Жанры в программе разные - от бытовой драмы до "народной комедии", от комедии нового поколения до щемящей истории "маленького человека", от экспериментального кино до кино, снятого смартфоном, но от этого только выигравшего.

Наш традиционный "Театральный антракт" включил четыре музыкальных спектакля: оперу, классическую оперетту и два мюзикла - современных, но на исторические темы. Представлены четыре театра: три московских и один из Новосибирска. И я хочу поблагодарить эти театры за неподдельный интерес к нашему фестивалю: театр под руководством Геннадия Чихачева и Новосибирский музыкальный театр даже специально для наших зрителей сделали профессиональные видеосъемки своих спектаклей, а это, как известно, дело хлопотное и недешевое.

Ближе к фестивалю я напомню правила, как им пользоваться, какие кнопки нажимать и как стать участником нашего чата. Мы публикуем нашу программу заблаговременно, так как знаем, что многие постоянные зрители стараются освободить дни фестиваля, предусмотрев время для просмотров. Дни будут накаленными: каждый день либо два фильма, либо два спектакля. Крепитесь, готовьтесь, собирайтесь с духом.

XII ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ "ДУБЛЬ ДВ@"

6 - 20 апреля 2021

Жюри главного конкурса:

Владимир ХОТИНЕНКО, режиссер (председатель)

Иван И. ТВЕРДОВСКИЙ, режиссер

Наталья ПАВЛЕНКОВА, актриса

Наталья ИВАНОВА, продюсер

Светлана ХОХРЯКОВА, критик

Ядвига ЮФЕРОВА, зам. главного редактора "РГ"

Жюри конкурса короткометражных игровых фильмов - студенты ГИТИСа.

Председатель - Анастасия Иванова , художественный руководитель курса театроведческого факультета.

Члены жюри:

- Анастасия Галыгина (3-й курс театроведение),

- Ксения Казанцева (2 курс, театроведение),

- Олеся Лесникова (ассистент-стажер кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра),

- Дарья Шитикова (3 курс актерского факультета),

- Филипп Сульдин (4-й курс продюсерского факультета),

- Роман Шаляпин (ассистент-стажер кафедры режиссуры драмы).

ректор Григорий ЗАСЛАВСКИЙ

АФИША ФЕСТИВАЛЯ

6 апреля, вторник

Главный конкурс: СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ

(16+) Психологический триллер по мотивам романа Владимира Аленикова. Сценарий и режиссура Владимира Аленикова. Оператор Алишер Хамидходжаев. Композитор Александр Журбин. В ролях: Константин Лавроненко, Майя Шопа, Александр Рапопорт, Наталия Фиссон. Призы за лучшую женскую роль на Всемирном фестивале в Монреале и SIFFA в Сочи. Призы за режиссуру фестивалей в Благовещенске, Ярославле, Сочи (SIFFA) 99 мин. 2018.

Знаменитый фотограф Андрей Берг знакомится с молодой глухонемой актрисой Театра мимики и жеста Мариной и делает ее своей моделью. Она оказывается пленницей в его доме. Сложная психологическая борьба героев становится основой сюжета. Фанатичная преданность искусству и талант Андрея в конечном счете изменяют Марину, которая проходит все стадии - от ненависти до любви. Но от общения с Мариной меняется и сам Андрей… Напряженная драма о взаимоотношениях художника и его модели, о доминировании художника и добровольном подчинении. Фильм задуман как исследование процесса творчества, осмысления, как и из чего художник творит искусство.

Короткий метр: МУЗА

(16+) Драма. Сценарий: Евгений Миронов, Петр Дранга. Режиссер Петр Дранга. Оператор Антон Минеев. Продюсер Дмитрий Туприн. В ролях: Евгений Миронов, Анастасия Салтыкова. 13 мин. 2020.

Виолончелист Эдуард возвращается на сцену после трехлетней паузы - творческого кризиса, эмоционального срыва и последовавшего за ним психического расстройства. Этот знаковый выход к слушателям становится для него испытанием. Он оказывается в темных глубинах своего разума, куда боялся заглянуть, и понимает истинную причину своего ухода со сцены.

7 апреля, среда

Главный конкурс: ГРОЗА

(16+) Драма по мотивам пьесы А.Н. Островского. Автор сценария и режиссер Григорий Константинопольский. Оператор Анатолий Симченко. Композитор Иван Макаревич. Продюсеры Александр Плотников, Валерий Никишов, Валерий Федорович. В ролях: Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Иван Макаревич, Мария Шалаева, Алиса Хазанова, Василий Буткевич, Алексей Макаров. Premio Felix фестиваля российского кино в Италии. 79 мин. 2019.

Действие разворачивается в наши дни в приволжском городке Калинове, где со времен Островского ничего не поменялось - если лучи света и появляются в темном царстве, то обречены угаснуть в общей глупости и невежестве. Молодая замужняя женщина Катерина Кабанова живет, на первый взгляд, счастливой жизнью. Разве, что свекровь Кабаниха придирается и не дает вздохнуть спокойно, а слабовольный муж Тихон, хоть и любит жену, но принимает сторону властной матери. И вдруг Катерина, неожиданно для самой себя, влюбляется в Бориса, родственника городского мэра…

Короткий метр: БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА

(16+) Драма. Сценарий и режиссура Ивана Соснина. Оператор Максим Эфрос. Композиторы Арсен Бадерхан, Лев Соколовский. Продюсеры Данил Голованов, Тигран Телунц, Игорь Кузнецов. В ролях: Игорь Кожевин, Катерина Шпица. 21 мин. 2020.

Иван - рабочий, занимается благоустройством города, где должен пройти саммит. Однажды он узнает, что власти решили к ответственному форуму очистить улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям.

8 апреля, четверг

Главный конкурс: ДОКТОР ЛИЗА

(16+). Драма. Сценарий Алексея Илюшкина, Натальи Кудряшовой, Оксаны Карас. Режиссер Оксана Карас. Оператор Сергей Мачильский. Композитор Юрий Потеенко. Продюсеры Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн. В ролях Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев. 120 мин. 2020.

Один день из жизни Елизаветы Глинки - филантропа и основательницы фонда "Справедливая помощь". Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон. Доктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей.

Короткий метр: РАССКАЖИТЕ МНЕ ПРО ЗАВТРА

(16+) Фантастика. Сценарий Игоря Зуйкова, Юлии Крутовой. Режиссер Игорь Зуйков. Оператор Дмитрий Смирнов. Музыка Игоря Зуйкова. Продюсер Елена Ткачук. В ролях: Владимир Виноградов, Кирилл Якушенко, Вероника Фаворская, Марк-Малик Мурашкин. 15 мин. 2020.

Потеряв в аварии родителей, Роберт не может забыть этот день. Он винит в их смерти себя, и психотерапевт Макс помогает Роберту преодолеть страх и встретиться с его внутренним монстром.

9 апреля, пятница

Театральный антракт: ЗОЛУШКА

(6+) Опера-сказка. Спектакль московского театра "Геликон-опера".

По мотивам сказки Шарля Перро. Автор либретто и музыки Леонид Вайнштейн. Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. Режиссер Илья Ильин. Дирижер Ялчин Ядигезалов. Художник Игорь Нежный. Костюмы Татьяны Тулубьевой. Видеоанимация Александра Андронова и Кирилла Маловичко. Хореограф Эдвальд Смирнов. В ролях: Золушка - Анастасия Белукова, Сказочник, Шут - Дмитрий Янковский, Принц - Иван Волков, Мачеха - Алексей Дедов, Жавотта - Майя Барковская, Гортензия - Ольга Спицына, Тетушка Метла - Ольга Мелкумова, Сварливая Кочерга - Юлия Горелова, Дядюшка Утюг - Анттон Куренков, Отважный Чайник - Антон Фадеев. Оркестр и хор театра "Геликон-опера", Москва. 2020.

Автор оперы Леонид Вайнштейн - представитель азербайджанской композиторской школы, ученик знаменитого Кара Караева. Премьера "Золушки" состоялась в Баку на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство на сцене "Геликон-оперы" созданы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий. В сюжете оперы добро и красота побеждают зло и зависть. Гостеприимный Сказочник вовлечет зрителей всех возрастов в увлекательную игру. Зрители увидят оживающие предметы: тыква превратится в сверкающую карету, мыши - в прекрасных лошадей, Золушка в Принцессу, а каждая гостья театра сможет примерить хрустальную туфельку.

Короткий метр: РОМАН

(16+) Драма. Режиссер Юрий Хмельницкий. Сценарий Юлии Савенковой. Оператор Александр Гринаш. Продюсер Дарья Скугар. В ролях Алексей Агранович, Георгий Тадтаев, Александра Ребенок, Екатерина Агеева. 25 мин. 2020.

После неожиданной смерти любовницы Егор становится единственным возможным опекуном ее 11-летнего сына Ромки. Егор привязан к мальчику, но боится потерять жену и дочерей, раскрыв им правду о своей двойной жизни. Мальчик вот-вот окажется в детском доме. Егору предстоит решить: лишиться Ромки во имя семьи, или признаться родным и привести домой сына "другой женщины".

10 апреля, суббота

Главный конкурс: GRAND CANCAN

(16+) Музыкальная драма. Сценарий и режиссура Михаила Косырева-Нестерова. Оператор Дмитрий Улюкаев. Художник Марина Ананьева. В ролях Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова, Дмитрий Калязин, Александра Кимаева, Антон Яковлев, Василиса Николаева. Призы международных фестивалей в Милане, Салерно, Вене, Боготе, Барселоне, Парме, Лондоне. 130 мин. 2020.

Метод создания фильма необычен: режиссер Михаил Косырев-Нестеров посмотрел спектакль Московского театра оперетты и увлекся этим театром. Пересмотрел едва ли не весь репертуар, стал своим человеком за кулисами, познакомился с его звездами, и те рассказали ему реальные истории из собственной жизни. Они показались режиссеру выразительными, и он написал на их основе сценарий, предложив актерам их воплотить перед камерой, сыграв, в сущности, самих себя, свою не видимую зрителям жизнь. Эти новеллы перемежаются фрагментами спектаклей Московской оперетты, реальными репетициями и сценами закулисной жизни, снятыми практически документально, а звезды театра, которых мы привыкли видеть поющими и танцующими, явили незаурядные драматические таланты.

Короткий метр: ЖЕНИХ. НЕВЕСТА. СЕЛЕДКА

(16+) Драма. Режиссер Дмитрий Ендальцев. Оператор Михаил Соловьев. Композитор Иван Макаревич. Продюсер Даниил Махорт. В ролях Михаил Евланов, Павел Юдин, Павел Чинарев, Сергей Сосновский, Алена Бондарчук, Яна Ускова. 25 мин. 2020.

Даже вернувшись в родной дом, нельзя быть застрахованным от домыслов, пересудов, вражды и расправы. Насмотревшись телевизионных непримиримых баталий, сельчане становятся не в меру бдительными.

11 апреля, воскресенье

Главный конкурс: КЕРОСИН

(16+) Драма. Сценарий и режиссура Юсупа Разыкова. Операторы Юрий Михайлишин, Юрий Крочук. Композитор Сергей Старостин. Продюсеры Александр Гадалов, Денис Лузанов, Юсуп Разыков. В ролях Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова, Анна Беленькая. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Кинотавр", Сочи. 77 мин. 2019.

Признание в любви ко всем русским бабушкам. История женщины, чья избушка стоит на границе реальности и сказки.

Короткий метр: ЗАЯВЛЕНИЕ

(16+) Фантастическая драма. Сценарий и режиссура Юлии Белой. Оператор Иван Устинов. В ролях Елена Морозова, Юрий Колокольников, Данил Можаев. 9 мин. 2020.

Очнувшись после роковой попытки уйти из жизни, женщина обнаруживает рядом двух незнакомцев…

12 апреля, понедельник

Главный конкурс: СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ

(16+). Комедийная мелодрама. Сценарий и режиссура Бориса Гуца. Оператор Дарья Лихачева. Продюсеры Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель. В ролях Александра Быстржицкая, Даниил Пугаёв, Екатерина Волкова, Полина Ауг, Кирилл Ковбас. Гран-при фестиваля "Окно в Европу", Выборг. 77 мин. 2020.

Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг - идиот? Взять в долг, продать последнее, стать порноактером - сделать все что угодно, лишь бы любимая не умерла. Комедийная мелодрама, снятая на мобильные телефоны.

Короткий метр: ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ

(12+). Комедия. Сценарий Игоря Якимова. Реж. Алексей Красноцветов. Оператор Сергей Бритвин. Композиторы Sid Alien, Светлана Прохорова. В ролях Тарас Бибич, Николай Смирнов, Павел Сергиенко, Ирина Сотикова. 25 мин

Рабочий из провинциального городка Сергей пытается прочитать надпись на мемориальной доске, появившейся ранним утром у окон его квартиры на высоте третьего этажа. Загадочная табличка привносит в размеренную жизнь жителей обычного советского двора дух авантюры. Путь достижения цели оказывается таким увлекательным, что конечная цель уже не так важна. История маленького, трогательного и смешного подвига.

13 апреля, вторник

Театральный антракт. ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

(12+). Оперетта Франца Легара, либретто Сергея Плотова. Спектакль Новосибирского музыкального театра. Режиссер - Владимир Подгородинский. Дирижер Александр Новиков. Художник Елена Вершинина. Хореограф Антон Дорофеев. Хормейстер Александр Соболев. В ролях: Граф Данило - Алексей Коновалов, Ганна Главари - Алина Шайхеева, барон Зетта - Андрей Алексеев, Валентина - Дарья Бочарова, Камилл де Россильон - Василий Халецкий, виконт де Каскада - Александр Федотов, Сен Бриош - Евгений Дудник, Кромон - Кирилл Бедарев, Эльга - Анна Фроколо, Милица - Елизавета Дорофеева, Негош - Александр Лукан, Богданович - Александр Бессонов. 140 мин. Премьера состоялась 19 декабря 2020 года, запись 6 марта 2021 года.

Короткий метр: СПИРИДОН

(12+) Сценарий и режиссура Константина Абаева. Композитор Владимир Миллер. В ролях Константин Кочетков, Леонид Торкиани. 22 мин. 2016.

Художник - керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он аскет, потерянный в современных социальных условиях. Он - художник с большой буквы, его женщина - глина, его потомки - его творения, которые он нежно любит и оберегает. Бытовая реальность неожиданно вторгается в его мир. Его время давно прошло, его храм интересов разрушен, но подстраиваться под существующий мир ему непотребно. Он остается в гармонии с собой и с природой - принимая то, что придется принять…

14 апреля, среда

Главный конкурс: ГИПНОЗ

( 16+) Мистический триллер. Сценарий Любови Мульменко и Валерия Тодоровского. Режиссер Валерий Тодоровский. Оператор Жан-Ноэль Мутонен. Композитор Анна Друбич. Продюсеры Валерий Тодоровский, Наталья Дрозд-Макан, Алекси Хюверинен. В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина. 112 мин. Россия - Финляндия, 2020.

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. И попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт различать иллюзию и реальность. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый в итоге - ты сам?

Короткий метр: МАЙЯ И МОРТОГРАФ (YOUR TURN: REVERSE PERSPECTIVE)

(16+). Автор фильма и режиссер Валерий Переверзев. В ролях Джулия Джу, Тина Кирсанова, д-р Эдигер. 17 мин

Режиссер Валерий Переверзев: Последние несколько лет я активно исследовал метод "обратной перспективы" - таинственный метод, используемый в русской иконописи и невероятно работающий с подсознанием зрителя. Он редко используется в кинематографе, а если используется, то с применением сложного и дорогостоящего оптического оборудования. "Майя и мортограф" (международное название Your Turn: Reverse Perspective) - экспериментальное кино в чистом виде. И главный эксперимент заключается в интеграции декораций, построенных по принципу обратной перспективы, абстрактной живописи и графики, ломающей привычный взгляд на удаление и приближение объектов. Сюжет прост. Художественное решение - сложно. Your Turn: Reverse Perspective - пожалуй, лучшее, что мне удалось создать.

15 апреля, четверг

Главный конкурс: ХАНДРА

(16+). Комедия. Сценарий Алексея Камынина, Виталия Анохина, Дениса Липатова. Режиссер Алексей Камынин. Оператор Никита Корнев. Композитор Вера Васильева. Продюсеры Екатерина Голубева-Польди, Андрей Мгэр, Евгений Суббочев, Александр Калушкин, Мария Перлич. В ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Анастасия Куимова, Ксения Зуева, Семен Барков, Аня Чиповская, Равшана Куркова, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Александр Гордон, Данил Стеклов. 100 мин. 2020.

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты и прочие небезопасные сограждане.

Короткий метр: СВЕТ КОЛЕБАНИЙ

(12+) Драма. Сценарий Матвея Зубова, Егора Воронина. Режиссер Егор Володин. Оператор Александр Манасерян. Продюсер Анастасия Апухтина. В ролях: Мария Смольникова, Иван Орлов, Федор Леонов, Александр Яцко. 21 мин

У Лены сегодня самый счастливый день - она выходит замуж! Но настроение в лимузине, в котором молодожены спешат на банкет, нарушается случайностью - лимузин сбивает человека.

16 апреля, пятница

Главный конкурс: СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА

(16+) Драма. Сценарий и режиссура Виталия Суслина. Оператор Алексей Мищиха. Композитор Михаил Кандауров. Продюсеры Елена Гликман, Лариса Олейник, Татьяна Сарана. В ролях: Александр Карнаушкин, Анна Махлина, Александр Жданов, Галина Чурилова. Приз им. Саввы Кулиша на фестивале "Окно в Европу", Выборг. 95 мин. 2019.

В Прощеное воскресенье, на Масленицу, в старом автопарке происходит событие, которое меняет жизнь одного художника по имени Михаил.

Короткий метр: ТЫ ЗДЕСЬ

(16+) Идея Аллы Коженковой. Сценарий Елены Бутенко-Райкиной, Орхана Абулова, Артема Судьбина. Режиссер Орхан Абулов. Оператор Роман Руктанский. Композитор Мария Линева. В ролях Мария Лапшина, Даниил Пугаев, Ольга Лапшина. 24 мин. 2020.

В горах Кавказа случайно встречаются молодой геолог и юная художница. Между ними возникает симпатия, и они проводят вместе весь вечер и всю ночь. Впереди у них целая жизнь, и даже через десятки лет отблеск этой встречи будет ее освещать.

17 апреля, суббота

Театральный антракт: ГРАФ ОРЛОВ

Мюзикл. Спектакль театра "Московская оперетта". Автор либретто Юлий Ким. Композитор Роман Игнатьев. Режиссер Анна Чевик. Хореограф Ирина Корнеева. Художник Вячеслав Окунев. В ролях: граф Орлов - Игорь Балалаев, Елизавета - Теона Дольникова, Екатерина II - Екатерина Гусева, князь Радзивилл - Александр Маракулин, Доманский - Сергей Ли, Иван - Владислав Кирюхин, Цыганка - Карине Асирян. Премии "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", "Музыкальное сердце театра", "Гвоздь сезона".

Вторая половина VIII века, эпоха Екатерины II. Граф Орлов, когда-то способствовавший ее восхождению на трон, теперь потерял ее расположение и отправлен в почетную ссылку в Италию. Здесь он встречает молодую красавицу, именующую себя внучкой Петра Первого Елизаветой, известной под именем княжны Таракановой. Орлов затевает с ней любовную интригу…

Театральный антракт: ТРИ МУШКЕТЕРА

Мюзикл по мотивам романа Александра Дюма. Спектакль Московского театра под руководством Геннадия Чихачева. Музыка Владимира Качесова. Режиссер Геннадий Чихачев. Музыкальный руководитель постановки Владимир Янковский. Дирижер - Юрий Джанибегов. Художник Елена Бочкова. Хореограф Анна Куликова. Хормейстер Елена Конорева.

В ролях: Д'Артаньян - Александр Уманчук, Атос - Андрей Данилов, Портос - Никита Следнев, Арамис - Артур Мухаметдинов, Миледи - Зинаида Громоздина, Анна Австрийская - Наталья Замниборщ, Карлинал Ришелье - Григорий Захарьев, Констанция Бонасье - Жанна Андреева, лорд Бэкингем - Агндрей Пляскин, мадам Кокнар - Анна Гончарова, графиня де Шеврез - Анна Альт, певичка в кабаре - Дарья Воробьева, Жюссак - Денис Стебунов. Премьера состоялась 30 июля 2019 года. Запись 28 февраля 2021 года.

Истории отношений мушкетеров с их возлюбленными, любовный треугольник королевы Анны, Бэкингема и кардинала Ришелье звучат по-новому в сопровождении прекрасной музыки, написанной Владимиром Качесовым специально для труппы Театра Геннадия Чихачёва.

18 апреля, воскресенье

Главный конкурс: КЛЯТВА

(12+) Биографическая драма. Сценарий Татьяны Мирошник, Романа Нестеренко. Режиссер Роман Нестеренко. Оператор Геннадий Немых. Композитор Руслан Сабиров. Продюсеры Владимир Есинов, Елена Калинина. В ролях: Александр Баргман, Анна Вартанян, Дмитрий Готсдинер, Алена Козырева, Василий Мищенко, Юрий Цурило. 125 мин. 2019.

Основанная на реальных фактах история о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. В годы репрессий Балабан спасал людей от НКВД, приписывая им психиатрические диагнозы. А оказавшись в немецкой оккупации, помогал евреям и спас большую часть своих пациентов.

Короткий метр: ХУДРУК

(16+) Поучительная комедия. Сценарий и режиссура Ильи Ермолова. Оператор Вячеслав Лисневский. В ролях: Юрий Стоянов, Виктория Верберг, Денис Фомин, Дмитрий Соломыкин, Алина Гвасалия. 14 мин. 2018.

История обычного дня в обычном театре. Под руководством худрука идет репетиция спектакля "Укрощение строптивой", которая принимает неожиданный поворот.

19 апреля, понедельник

Главный конкурс: НА ОСТРИЕ

(12+). Сценарий Эдуарда Бордукова, Александра Егорова, Михаила Какубери. Режиссер Эдуард Бордуков. Оператор Михаил Милашин. Композиторы Олег Белов, Дмитрий Емельянов. Продюсеры Елена Гликман, Михаил Дегтярь, Ирина Медведева. В ролях: Светдана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст, Хильда Кармен, Кирилл Дегтярь. 115 мин. 2020.

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек журналов. Ее цель - занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба зашла слишком далеко...

Короткий метр: ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ

(16+) Интермедия. Сценарий и режиссура Артура Бойцова. Оператор Виталий Кокарев. В ролях: Петр Романов, Кристина Веденеева. 12 мин. 2020.

Деловая вечеринка, случайное знакомство, взаимная симпатия… Но случайно ли это знакомство и возможна ли искренняя симпатия в мире, где всем правят деньги?

20 апреля, вторник

Премиальный показ фильмов и спектаклей, получивших призы.