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Рубрика: Экономика

Агентство НКР прогнозирует скачок ставок по кредитам и депозитам

Текст: Игорь Зубков
Средние ставки по кредитам до конца года прибавят от 0,75 до 1 процентного пункта, ожидают в рейтинговом агентстве НКР.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Повышение кредитных ставок пока не окажет существенного влияния на динамику кредитования, полагает агентство. Сначала спрос на кредиты может временно усилиться: заемщики (в первую очередь розничные) поспешат оформить кредит на выгодных условиях. Во-вторых, даже с учетом повышения ставки останутся достаточно низкими. При этом портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему необеспеченные потребительские кредиты (10,7 трлн руб. в первом случае против 10,6 трлн руб. во втором), прогнозирует агентство в аналитическом исследовании по банковскому сектору.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Ставки по вкладам физлиц банки будут повышать менее активно - вероятно, в пределах 0,5-0,75 п. п. до конца года, считают в агентстве. Тем самым они постараются сохранить маржинальность бизнеса.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков держится вблизи 4,5% несколько месяцев, это ниже текущей годовой инфляции. Повышение ставок может остановить переток средств со срочных депозитов на накопительные счета (по части таких счетов вкладчики могут получать доходность, сопоставимую с краткосрочным вкладом) и в более доходные инструменты фондового рынка. В феврале отток средств со срочных депозитов составил 202 млрд руб. (-1%), в январе - 85 млрд, а за весь прошлый год - 1,7 трлн рублей (-7,3%).

На прошлой неделе ЦБ РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку (с 4,25 до 4,5%). Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике, это означает постепенное повышение ключевой ставки в диапазон от 5 до 6%. Не исключено, что ставка достигнет его уже в этом году.

Аргументация мартовского повышения ключевой ставки Банком России существенно усилила вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. В таких условиях банки будут действовать на опережение, поднимая свои процентные ставки еще до решений Банка России, ожидает НКР.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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