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24.03.2021 21:46
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова рассказала о будущем талдомских девочек

Текст: Татьяна Владыкина
Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова посетила Талдомскую больницу, где находятся девочки, которых сегодня случайно обнаружили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Напомним, преследуя подозрительного мужчину, сотрудники ППС вошли в дом, где он скрылся. Там, в грязи, бардаке и хаосе изумленные стражи порядка обнаружили сначала одного ребенка, а потом и второго. Девочки были очень истощены. Младшая откликалась на "кис-кис" и не могла говорить, а старшая не помнила, когда была в школе. Первой в больницу доставили младшую, следом привезли и старшую сестру. В отношении матери девочек возбуждено уголовное дело. Анна Кузнецова побывала в больнице, навестила детей и побеседовала с руководством больницы и представителями местной власти.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Поговорили со старшей девочкой, - говорит детский омбудсмен. - Она рассказала, как жила с мамой, как приезжали периодически к младшей сестре, которая жила с маминым крёстным. Видно, что ребёнок напряжён, нелегко идёт на контакт. Младшая девочка - худая, в шесть лет ростом с четырёхлетнюю. Пряталась под одеялом, старалась сама себя укачать. Главное, что сейчас дети в безопасности.

Анна Кузнецова рассказала также, что к разрешению ситуации подключены профильные ведомства Москвы и Подмосковья. После результатов обследования будет принято решение о том, какое лечение понадобится детям. Жизнеустройство девочек зависит от решений, которые будут приниматься в отношении их мамы.

- Если получится найти родственников, которые готовы взять детей в семью, это наилучший вариант, - комментирует детский омбудсмен. - Младшую девочку надо лечить, кормить, ставить на ноги, со старшей - заниматься. А ещё нужно разобраться в нарушениях и ошибках, которые привели к такой ситуации. Ведь мама сразу после рождения оставляла младшую дочку в доме ребёнка. Кто и когда не передал информацию о ситуации? Почему не разыскали детей, когда старшая девочка внезапно исчезла из школы несколько лет назад? Даже сегодня, когда система профилактики работает иногда чересчур бдительно, есть "слепые зоны". Они возникают, когда информация не передаётся от одного ведомства в другое, когда теряется по дороге или попадает в руки недобросовестных исполнителей. Из-за этих "слепых зон" страдают дети.

Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками

Анна Кузнецова надеется, что поручения президента России об определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также реформе органов опеки и попечительства будут исполнены должным образом. По словам детского омбудсмена, это позволит добиться "удобного формата для обращения за помощью всех, кому она нужна".

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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