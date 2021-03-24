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24.03.2021 13:28
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье возбуждено дело в отношении матери девочки-маугли

Текст: Иван Петров
В Подмосковье полиция возбудила уголовное дело в отношении матери, не уделявшей внимания своей дочери. Девочку нашли в захламленной квартире, живущую среди кошек и откликающуюся на "кис-кис".

Дело будет вести отдел дознания ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области. Подозреваемая - женщина 1986 года рождения. Ей вменяется "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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Как рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь в среду на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину. Тот, увидев полицейских, попытался скрыться от них. При этом, убегая, он залез в окно одного из частных домов (расположен на улице Салтыкова-Щедрина в Талдоме). Сотрудники полиции поспешили за беглецом и вошли в этот дом. В нем находились 65-летний мужчина, 34-летняя женщина и ее малолетняя дочь 2015 года рождения.

"Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме, где проживала девочка, отсутствовали средства гигиены и была жуткая антисанитарная обстановка", - рассказала Татьяна Петрова, добавив, что девочка уже доставлена в медучреждение.

Ранее "РГ" сообщала о случайном обнаружении полицейскими в Подмосковье девочки-маугли, на вид которой 3-4 года, но она до сих пор не разговаривает.

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