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24.03.2021 18:12
Рубрика: Спорт

Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка, трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова лидирует на чемпионате мира в Стокгольме после исполнения короткой программы. Второй идет японка Рика Кихира, третьей - еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

Щербакова чисто откатала короткую, сделав двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". Щербакова получила от судей 81,00 балла и возглавила турнирную таблицу. Хотя выступавшая последней японка Рика Кихира тоже претендовала на лидерство.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Щербакова готова рисковать на чемпионате мира

Кихира, на первый взгляд, исполнила безошибочный прокат: тройной аксель, каскад "тройной флип - тройной тулуп", тройной лутц. Поначалу по технической оценке она опережала Щербакову, но арбитры усмотрели несколько недокрутов на прыжках, поэтому итоговая оценка получилась ниже, чем у Ани - 79,08 балла.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, давно не попадавшая в состав нашей сборной на главные старты, в тройке лучших. Она прекрасно справилась со своим прыжковым контентом: тройной аксель, каскад "тройной лутц - тройной тулуп" и тройной флип. Лиза третья с достойной оценкой 78,86 балла.

Еще одна россиянка Александра Трусова серьезно ошиблась в короткой программе и сорвала каскад "тройной лутц-тройной тулуп". Саша коснулась рукой льда на приземлении с первого прыжка и не смогла прицепить второй, оставшись без элемента. За прокат Трусова получила 64,82 балла и по итогам короткой программы стала только 12-й.

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