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24.03.2021 17:43
Рубрика: Спорт

Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ

Текст: Анна Козина

Российская фигуристка Александра Трусова сорвала прокат короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Спортсменка прыгнула двойной аксель, хотя заявляла тройной, исполнила тройной флип и ошиблась на каскаде "тройной лутц-тройной тулуп". Трусова коснулась рукой льда на приземлении с первого прыжка и не смогла прицепить второй.

За прокат Трусова получила 64,82 балла и может не войти в десятку лучших по итогам короткой программы.

При таких раскладах Трусовой нужно идти ва-банк в произвольной и вставлять в программу максимум четверных прыжков, чтобы отыграть большое отставание от лидеров.

Пока в официальной заявке Александры значатся три "квада", но на тренировке она катала программу с пятью четверными.

- Я довольна тренировками. Насчет пяти четверных я уже говорила - все посмотрим на соревнованиях, увидите, какой будет контент, - сказала Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках перед стартом соревнований.

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