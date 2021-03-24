АвтоВАЗ сделал двухпедальный Xray еще дешевле. Известны цены

Lada Xray получил новую версию с мотором 1.6 литра и автоматизированной механической трансмиссией. Производство стартовало, АвтоВАЗ объявил цены.

Lada Xray до настоящего момента предлагался только со 106-сильным мотором в паре с МКП и двигателем 1.8 литра, сагрегатированным с "роботом" (АМТ).

Теперь в гамме появились комплектации с новым силовым агрегатом, который представлен тандемом из двигателя 1.6 литра на 106 сил и АМТ, причём "робот" получил обновление.

"Обновлённая трансмиссия АМТ отличается повышенной надежностью и быстродействием. За счет нового алгоритма переключение передач происходит на 30% быстрее (по сравнению с АМТ, предлагавшейся до марта 2021 года на автомобилях с мотором 1.8 литра - прим. "РГ"). Учитывая климатические условия, появился удобный зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй передачи. Владельцы классического "автомата" не заметят разницы, благодаря простоте управления, но при этом расход топлива будет значительно ниже (как у МТ)", - отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Новый силовой агрегат будет доступен для Xray в комплектациях Comfort, #Club и Luxe с пакетом опций Prestige. Цены стартуют от 805 900 рублей. Стоимость хэтчбека с АМТ в паре с двигателем 1.8 литра начинается от 825 900 рублей.