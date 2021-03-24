Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси нужно рассчитывать исходя из количества произошедших аварий, считают представители таксомоторного рынка. Это поможет выйти из тупиковой ситуации, так как сейчас страховые компании уклоняются от заключения договоров ОСАГО с таксистами из-за высокой аварийности.

Обращения к руководителю ФАС и Генеральному прокурору России с просьбой проверить работу страховых компаний направил депутат Госдумы Александр Старовойтов (копии есть у "РГ"). "Большая часть таксомоторного рынка не имеет возможности своевременно заключить договор ОСАГО, тем самым нарушая закон N 40-ФЗ, осуществляя перевозку пассажиров и багажа без полиса ОСАГО для такси", - говорится в письме.

Решить проблему можно с помощью экономических механизмов, считают в Международном евразийском форуме "Такси" (МЭФТ). Совместно с Транспортной ассоциацией московской агломерации (ТАМА) объединение предложило пока в качестве эксперимента определять размеры страховых тарифов ОСАГО для участников рынка такси на основании анализа аварийности.

Как предполагается, участвовать в системе будут бизнес-объединения такси, которые станут обмениваться информацией со страховщиками. Для компаний, входящих в объединение, начнет действовать принцип коллективного тарифа, рассчитываемого по итогам очередного отчетного периода. Это будет выгодно и для таксомоторных компаний, и для страховщиков. "Сейчас страховщики считают тарифы как среднюю температуру по больнице, но у некоторых объединений вообще нет аварий", - пояснил "РГ" руководитель Центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус.

Инициатива сформирована в рамках проекта "Народная платформа "Закон о такси". Предложения предполагается рассмотреть 30 марта на экспертном совещании рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Система никак не будет затрагивать агрегаторов, уточняют авторы идеи. Но если эксперимент окажется удачным, ее можно будет распространить на страхование ответственности водителей или агрегаторов. Бизнес-объединения в сфере такси есть в любом регионе. Законодательство также позволяет внедрить новую систему после прошедшей реформы автострахования. Нужно лишь распоряжение Центробанка России, отмечают в МЕФТ.

Тарифы ОСАГО для такси нужно устанавливать по аварийности, считают представители профобъединений

В Центробанке "РГ" пояснили, что предложения пока не поступали, но готовы их изучить.

В Российском союзе автостраховщиков признают проблему, но призывают таксистов ездить аккуратнее. Как рассказал "РГ" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, даже после увеличения тарифа для таксистов его не хватает на покрытие убытков.

Из 100 машин такси 34 попадают в ДТП, приводит он данные. Для сравнения, у обычных водителей частотность аварий всего 5%. Между тем для каждого таксопарка ежегодно считается коэффициент бонус-малус - за безаварийную езду, единый для всех машин юрлица. "Мы говорим таксопаркам, жалуйтесь, если отказывают в страховании ОСАГО. Но за весь прошлый год поступило всего лишь 11 жалоб", - заметил Уфимцев.