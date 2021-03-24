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24.03.2021 21:19
Рубрика: Экономика

Экономист о падении курса рубля: Не паникуйте

Падение курса рубля происходит в основном на фоне угрозы новых американских санкций. Только за последнюю неделю курсы доллара и евро выросли на три-четыре рубля. При этом экономист Никита Кричевский призвал не придавать большого значения скачкам валюты.

Фото: REUTERS
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"Если вы ушли в доллар или в евро, сидите спокойно, не дергайтесь. Ничего не предпринимайте. Если вы остаетесь в рублях, хотите - меняйте, хотите - не меняйте. Дело ваше", - сказал эксперт в эфире Радио "КП".

Кричевский советует не паниковать, не слушать экспертов, которые уверены, что сейчас самое подходящее время переложиться из доллара в рубли и зафиксировать прибыль.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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