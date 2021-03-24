Эксперт оценил потери из-за остановки движения по Суэцкому каналу

"Можно предположить исходя из стоимости демереджа контейнеров, который условно можно приравнять к убыткам контейнерных линий при неиспользовании оборудования в 30 долларов в сутки, что простой судна с 10 тысячами контейнеров обходится линии в 300 тысячи долларов в сутки", - сказал эксперт.

Соответственно совокупные убытки 150 судов, застрявших в канале составят около 50 миллионов долларов в сутки.

При этом убытки грузовладельцев от задержки доставки товаров зависят от отрасли и могут быть гораздо выше. Но даже упрощенные подсчеты показывают возможные убытки от аварии более 100 миллионов долларов в сутки, заметил Золотарев.

Он отметил, что был заблокирован канал, который является основной артерией по движению грузов из Азии в Европу. Любая задержка судов вызывает очереди и впоследствии суда начинают приходить одновременно, а не по графику, что вызовет большое скопление контейнеровозов на выгрузке. Так что будут перегружены и порты. В результате последствия аварии могут ощутить не только в самом Суэцком канале, но и в портах прибытия - в Италии, Германии и других странах, куда идут суда. Убытки могут быть колоссальными.

Судоходная компания, естественно, страхует риски. Но в данном случае нужно разбираться, явилось ли это форс-мажором или же это следствие халатности определенных людей, заметил Золотарев. По его словам, появилась версия, что это может считаться форс-мажором из-за якобы внезапно поднявшегося ветра. Будут проверять, могло ли огромный контейнеровоз снести ветром, судоходная компания постарается подогнать ситуация под форс-мажор, чтобы не иметь "страховых" последствий, заметил эксперт.