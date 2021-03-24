Финансовый университет при правительстве России провел большое исследование: какие сегодня существуют юридические риски при покупке машин.

Одна из распространенных схем мошенничества - оказание посреднических услуг с целью совершения преступления. Например, кто-то предлагает помочь с покупкой или продажей машины, оформить ее юридически или проверить техническое состояние. Но в результате такой помощи либо владелец лишается авто, либо покупатель - денег. Тем более что сегодня посреднику не нужна нотариальная доверенность, чтобы продать чужую машину, и это создает риски.

Большая опасность, как ни странно, - это покупка машин у друзей и знакомых. Например, потерпевший самостоятельно отдает документы на машину, чтобы знакомые продали ее либо поездили какое-то время. Знакомые продают авто, но деньги не возвращают.

Вряд ли можно назвать неожиданностью вывод ученых о том, что излишняя доверчивость вредна. Но, по крайней мере, теперь мы можем относиться к этому как к научно доказанному факту.

Любопытную схему изобрел некий гражданин О.: он, зная, что одна женщина договорилась с другой о продаже машины, пришел к хозяйке и представился родственником покупательницы. Мол, пришел по ее просьбе, чтобы грамотно оформить покупку. Хозяйка поверила, подписала договор, и в результате молодой человек уехал на машине. Поскольку деньги покупательница передала хозяйке еще до того, мужчина никому ничего не заплатил. Но и до покупательницы, естественно, не доехал: это в его планы не входило.

Другой распространенный риск грозит уже покупателям: есть вероятность, что продавец предлагает купить уже проданную кому-то машину. "Часто автотранспортное средство, которое уже было продано владельцем, продается мошенником третьему лицу до передачи новому владельцу", говорится в исследовании.

Любопытное разъяснение от юристов: продавец, слишком приукрасивший состояние своей машины, рискует попасть под статью. О недостатках железного коня надо говорить честно.

"Как правило, споры, связанные с продажей автотранспортного средства, качество которого не соответствует условиям договора, рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства, - говорится в исследовании. - Однако если сделка по отчуждению автотранспортного средства ненадлежащего качества приносит значительный ущерб гражданину и будет доказано, что имели место обман и злоупотребление доверием, то в отношении лица, осуществившего продажу автотранспортного средства ненадлежащего качества, может быть заведено уголовное дело".

Например, один из предпринимателей пообещал продать гражданину новый японский джип, а на деле приобрел запчасти, в том числе распиленный кузов, и собрал из них как бы новую машину. И попал под статью.

В год рассматривается более 20 тысяч судебных споров между покупателями и продавцами машин, недовольными друг другом

Как говорится в исследовании, дела о мошенничестве на авторынке раскрываются редко. Мошенники действуют изощренно, существуют проблемы с доказательством злого умысла и классификации их действий как противоправных. Поэтому чаще всего покупателям и продавцам, которые пытаются отстоять свои права, приходиться судиться друг с другом в порядке гражданского спора. В год рассматривается больше 20 тысяч судебных споров, касающихся покупки авто.

По мнению ученых, необходимо внести поправки в УК и УПК, которые бы усилили ответственность за мошенничество с автотранспортом и повысили защиту граждан. Также необходимо предусмотреть правило, чтобы посредники могли продавать машины только по нотариально оформленным доверенностям.