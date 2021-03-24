Свои предложения в департамент транспорта столицы направила Ассоциация транспортных экспертов и специалистов. Их идея - отказаться от пропусков на МКАД. Вместо этого они предлагают ввести экологический сбор в зависимости от экологического класса грузовика, собирающегося въехать в Москву. Корреспондент "РГ" ознакомился с текстом документа.
В первую очередь в тексте очень подробно разбирается система пропусков. По мнению авторов, она экономически не выгодна в первую очередь городу и горожанам. Если в седельный автопоезд габаритной длиной 16,5 метра загружены 33 палеты массой 19 800 кг, то для их развозки понадобится 17 малотоннажных грузовиков в среднем длиной 6,2 метра. Общая их длина без учета соблюдения дистанции между ними при движении составит почти 105 метров. Другой аргумент авторов предложения состоит в том, что появление на дороге большего числа небольших грузовиков не повысит безопасность дорожного движения, так как вероятность ДТП при большем числе водителей выше. К тому же, уверяют в ассоциации, как правило, за рулем развозных машин сидят менее подготовленные водители.
Что же предлагают в ассоциации? Как рассказал "РГ" президент этой ассоциации Тарас Коваль, одна из целей ассоциации - профессиональная помощь властям в решении сложных транспортных вопросов. Сейчас стоит задача сделать экономически невыгодным транзит через Москву, работу с неполной загрузкой транспорта, пустые пробеги, но при этом сохранить простоту доставки грузов в город. Как считают авторы идеи, решить этот вопрос можно путем введения платной цифровой экологической виньетки - по сути пропуска - для въезда в город.
Самые дешевые - для грузовиков от 3,5 до 7,5 тонны пятого и выше экологического класса. Самые дорогие - для грузовиков от 7,5 тонны третьего экокласса. Ниже третьего экокласса въезд в город запретить. Виньетки предлагается поделить на суточные, квартальные и годовые.
Надо грузовику в город - он покупает такую виньетку. Нет - поедет по ЦКАД. При этом сделать заявительный порядок. То есть заплатил - и поехал. Нынешний разрешительный ставит транспортные компании в неравное положение.
Как считает защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, нынешняя система, хотя и более тяжелая, но более справедливая. По сути, эксперты предложили продавать пропуска в город не посредникам, как сейчас, а непосредственно властям.
Как считает автоэксперт радио "Вести FM" Игорь Моржаретто, идея хорошая, но не для нашей страны. У нас столько экологического транспорта нет, чтобы обеспечить доставку грузов в город. По его мнению, пропускная система - это нормально, если она будет прозрачной, простой, понятной и без дыр, благодаря которым в город въезжают все подряд.