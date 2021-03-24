Только-только москвичи почувствовали свободу передвижения без фур на дорогах, как уже прозвучало предложение заменить пропуска для тяжелых грузовиков на оплату проезда. Идея греет душу владельцев грузовых автопарков, но вряд ли встретит одобрение как пеших москвичей, так и автомобилистов.

Свои предложения в департамент транспорта столицы направила Ассоциация транспортных экспертов и специалистов. Их идея - отказаться от пропусков на МКАД. Вместо этого они предлагают ввести экологический сбор в зависимости от экологического класса грузовика, собирающегося въехать в Москву. Корреспондент "РГ" ознакомился с текстом документа.

В первую очередь в тексте очень подробно разбирается система пропусков. По мнению авторов, она экономически не выгодна в первую очередь городу и горожанам. Если в седельный автопоезд габаритной длиной 16,5 метра загружены 33 палеты массой 19 800 кг, то для их развозки понадобится 17 малотоннажных грузовиков в среднем длиной 6,2 метра. Общая их длина без учета соблюдения дистанции между ними при движении составит почти 105 метров. Другой аргумент авторов предложения состоит в том, что появление на дороге большего числа небольших грузовиков не повысит безопасность дорожного движения, так как вероятность ДТП при большем числе водителей выше. К тому же, уверяют в ассоциации, как правило, за рулем развозных машин сидят менее подготовленные водители.

Что же предлагают в ассоциации? Как рассказал "РГ" президент этой ассоциации Тарас Коваль, одна из целей ассоциации - профессиональная помощь властям в решении сложных транспортных вопросов. Сейчас стоит задача сделать экономически невыгодным транзит через Москву, работу с неполной загрузкой транспорта, пустые пробеги, но при этом сохранить простоту доставки грузов в город. Как считают авторы идеи, решить этот вопрос можно путем введения платной цифровой экологической виньетки - по сути пропуска - для въезда в город.

Самые дешевые - для грузовиков от 3,5 до 7,5 тонны пятого и выше экологического класса. Самые дорогие - для грузовиков от 7,5 тонны третьего экокласса. Ниже третьего экокласса въезд в город запретить. Виньетки предлагается поделить на суточные, квартальные и годовые.

Надо грузовику в город - он покупает такую виньетку. Нет - поедет по ЦКАД. При этом сделать заявительный порядок. То есть заплатил - и поехал. Нынешний разрешительный ставит транспортные компании в неравное положение.

Пропускная система - это нормально, если она будет прозрачной, простой, понятной и без дыр

Как считает защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, нынешняя система, хотя и более тяжелая, но более справедливая. По сути, эксперты предложили продавать пропуска в город не посредникам, как сейчас, а непосредственно властям.

Как считает автоэксперт радио "Вести FM" Игорь Моржаретто, идея хорошая, но не для нашей страны. У нас столько экологического транспорта нет, чтобы обеспечить доставку грузов в город. По его мнению, пропускная система - это нормально, если она будет прозрачной, простой, понятной и без дыр, благодаря которым в город въезжают все подряд.