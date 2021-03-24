"Это была моя ошибка": Меркель извинится за жесткий карантин на Пасху

Сенсационные новости приходят из Берлина. Спустя всего два дня после решения Ангелы Меркель и премьеров земель ввести максимально жесткий карантин в Германии на все пасхальные каникулы с 1 по 5 апреля, оно может быть пересмотрено. Как передает Spiegel online, в эти минуты проходит внеплановое совещание канцлера с главами регионов, на котором власти готовятся "дать задний ход" постановлениям, вызвавшим в обществе "шквал критики".
Согласно утечкам, Страстной четверг и Страстная суббота все же не будут считаться нерабочими днями, подразумевающими в условиях карантина "полное закрытие частной и общественной жизни", как было объявлено ранее.
"Это была моя ошибка, - цитируют Ангелу Меркель источники, близкие к переговорам. - Если это возможно, то необходимо все своевременно скорректировать. Я верю, что это еще возможно".
Премьер Баварии Маркус Зедер уже "выразил уважение" решению главы правительства. А его саксонский коллега Михаэль Кречмер заявил: "Ответственность несем мы все, не только канцлер".
Портал отмечает, что Меркель "собирается попросить у людей прощения". Ее официальное заявление ожидается примерно в 14.30 по московскому времени.