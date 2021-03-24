"Это была моя ошибка": Меркель извинится за жесткий карантин на Пасху

Согласно утечкам, Страстной четверг и Страстная суббота все же не будут считаться нерабочими днями, подразумевающими в условиях карантина "полное закрытие частной и общественной жизни", как было объявлено ранее.

"Это была моя ошибка, - цитируют Ангелу Меркель источники, близкие к переговорам. - Если это возможно, то необходимо все своевременно скорректировать. Я верю, что это еще возможно".

Премьер Баварии Маркус Зедер уже "выразил уважение" решению главы правительства. А его саксонский коллега Михаэль Кречмер заявил: "Ответственность несем мы все, не только канцлер".

Портал отмечает, что Меркель "собирается попросить у людей прощения". Ее официальное заявление ожидается примерно в 14.30 по московскому времени.