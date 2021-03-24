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24.03.2021 14:07
Рубрика: В мире

"Это была моя ошибка": Меркель извинится за жесткий карантин на Пасху

Текст: Екатерина Забродина
Сенсационные новости приходят из Берлина. Спустя всего два дня после решения Ангелы Меркель и премьеров земель ввести максимально жесткий карантин в Германии на все пасхальные каникулы с 1 по 5 апреля, оно может быть пересмотрено. Как передает Spiegel online, в эти минуты проходит внеплановое совещание канцлера с главами регионов, на котором власти готовятся "дать задний ход" постановлениям, вызвавшим в обществе "шквал критики".

Согласно утечкам, Страстной четверг и Страстная суббота все же не будут считаться нерабочими днями, подразумевающими в условиях карантина "полное закрытие частной и общественной жизни", как было объявлено ранее.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA
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"Это была моя ошибка, - цитируют Ангелу Меркель источники, близкие к переговорам. - Если это возможно, то необходимо все своевременно скорректировать. Я верю, что это еще возможно".

Премьер Баварии Маркус Зедер уже "выразил уважение" решению главы правительства. А его саксонский коллега Михаэль Кречмер заявил: "Ответственность несем мы все, не только канцлер".

Портал отмечает, что Меркель "собирается попросить у людей прощения". Ее официальное заявление ожидается примерно в 14.30 по московскому времени.

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