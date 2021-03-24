Новости

Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера 17:07
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ 17:01
Муниципальным округам дадут новые полномочия 16:55
Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах 16:54
Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов 16:41
Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров 16:39
Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов 16:36
В центре Москвы на проезжей части просел асфальт 16:33
В Казани неизвестный поджег опорный пункт полиции 16:23
Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин 16:22
Социальную рекламу в интернете отрегулируют 16:20
В Московском зоопарке белоголовый сип умер из-за проглоченной перчатки 16:15
Кузнецова предложила отменить норму о заполняемости детских лагерей 16:14
В Швейцарии опасаются третьей волны пандемии из-за отказов от вакцинации 16:11
Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 16:22
Рубрика: В мире

Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин

Текст: Константин Волков
Фото: OLIVER BUNIC / AFP Фото: OLIVER BUNIC / AFP
Фото: OLIVER BUNIC / AFP

Еврокомиссия (ЕК) ввела 24 марта ускоренную процедуру утверждения вакцин, применение которых эффективно против новых штаммов коронавируса. Об это сказано в заявлении ЕК, обнародованном Брюсселем.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA
Канцлер Австрии: неравномерное распределение вакцины чревато расколом Европы

"Еврокомиссия вводит положение по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины от COVID-19. Она будет включать нормы в соответствующем законодательстве ЕС, позволяющем компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству лекарственных средств", - сказано в заявлении.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это дает возможность Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) быстрее одобрять препараты для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

Следующим шагом должно стать одобрение ускоренной процедуры Европарламентом и Советом ЕС, после чего она вступит в силу.

Пока что поставки вакцин в страны Евросоюза сильно задерживаются из-за нехватки сырья и логистических трудностей, в том числе связанных с ограничениями трансграничных поставок, которые ввели Великобритания и США.

С января по март этого года 27 стран ЕС получили лишь 40 миллионов  доз вакцины при том, что планировалось поставить 106 миллионов доз, а во втором квартале - еще около 200 миллионов доз.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами
Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"