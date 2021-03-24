Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин

Еврокомиссия (ЕК) ввела 24 марта ускоренную процедуру утверждения вакцин, применение которых эффективно против новых штаммов коронавируса. Об это сказано в заявлении ЕК, обнародованном Брюсселем.

"Еврокомиссия вводит положение по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины от COVID-19. Она будет включать нормы в соответствующем законодательстве ЕС, позволяющем компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству лекарственных средств", - сказано в заявлении.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это дает возможность Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) быстрее одобрять препараты для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

Следующим шагом должно стать одобрение ускоренной процедуры Европарламентом и Советом ЕС, после чего она вступит в силу.

Пока что поставки вакцин в страны Евросоюза сильно задерживаются из-за нехватки сырья и логистических трудностей, в том числе связанных с ограничениями трансграничных поставок, которые ввели Великобритания и США.

С января по март этого года 27 стран ЕС получили лишь 40 миллионов доз вакцины при том, что планировалось поставить 106 миллионов доз, а во втором квартале - еще около 200 миллионов доз.