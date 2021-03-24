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24.03.2021 13:07
Рубрика: Власть

Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Вашингтон требует от Германии отказаться от проекта по строительству "Северного потока-2" и угрожает санкциями. Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал первую двустороннюю встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на полях встречи НАТО в Брюсселе для критики трансбалтийского газопровода, пишет газета Handelsblatt.

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Требования США в отношении "Северного потока-2" являются особенно резонансными, потому что газопровод с его двумя участками длиной около 1230 километров уже на 90 процентов завершен. В будущем из России в Германию будет транспортироваться 55 миллиардов кубометров природного газа в год, указывает издание.

США оправдывают свой отказ от проекта чрезмерной зависимостью европейских партнеров от российского газа и уже в январе ввели санкции против компании, занимающейся строительством. Сторонники газопровода обвиняют США в том, что они хотят продавать большие объемы сжиженного газа в Европе.

Немецкое правительство до сих пор исключало любое политическое вмешательство, чтобы остановить проект. Среди прочего, в Берлине аргументируют, что политика экономической изоляции России может представлять большую опасность. Кроме того, следует избегать разрушения инфраструктуры, которое обходится в миллиарды евро.

Немецкий МИД не комментировал беседу мининдел Германии и госсекретаря США. Со своей стороны, пресс-секретарь Блинкена ограничился замечанием о "коротком обмене мнений", отмечает Handelsblatt.

Власть Работа власти Внешняя политика Газопровод "Северный поток-2"

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