Глава минздрава Италии подтвердил интерес к вакцине "Спутник V"

Глава итальянского минздрава Роберто Сперанца заявил, что страна не будет отказываться от какой-либо вакцины. "Мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Нам нужны все препараты, лишь бы они были эффективны и безопасны", - сказал министр в эфире телеканала Rai 3. В то же он подчеркнул, что вакцину сначала должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом информирует РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", так как есть четыре других препарата. А вот Сперанца, наоборот, выступает за использование российского препарата. Министр не раз говорил об этом. Он надеется, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".