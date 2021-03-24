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Рубрика: В мире

Глава минздрава Италии подтвердил интерес к вакцине "Спутник V"

Глава итальянского минздрава Роберто Сперанца заявил, что страна не будет отказываться от какой-либо вакцины. "Мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Нам нужны все препараты, лишь бы они были эффективны и безопасны", - сказал министр в эфире телеканала Rai 3. В то же он подчеркнул, что вакцину сначала должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом информирует РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", так как есть четыре других препарата. А вот Сперанца, наоборот, выступает за использование российского препарата. Министр не раз говорил об этом. Он надеется, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".

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В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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