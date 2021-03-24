Новости

На западе Москвы улицу затопило кипятком 14:36
Запал гранаты взорвался на уроке ОБЖ в дагестанской школе 14:33
Сериал "Сокол и Зимний солдат" установил новый рекорд 14:21
Путин рассказал об истоках российской государственности 14:21
Зеленский подписал указ о национализации авиакомпании "Мотор Сич" 14:20
Госдума обсудит новые ограничения для кандидатов в президенты РФ 14:19
Вышел новый трейлер экранизации Mortal Kombat 14:14
СК Петербурга начал проверку по факту обнаружения в парке скелета 14:04
Власти Югры помогут певице Маниже с тканью для костюма к "Евровидению" 14:01
В Челябинске сошел с рельсов тепловоз 13:38
Песков заявил о невозможности участвовать в дискуссии по интервью "скопинского маньяка" 13:37
В Петербурге преступник "заминировал" банк, чтобы его ограбить 13:35
В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Шереметьево 13:26
У Елизаветы II появился десятый правнук 13:19
"Дачные" электрички в Подмосковье начнут курсировать на МЖД с 28 марта 13:18
Меркель проведет переговоры с главами земель из-за критики мер по карантину 13:17
Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
Котенок по имени Гав полетит на МКС 12:30
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 14:19
Рубрика: Власть

Госдума обсудит новые ограничения для кандидатов в президенты РФ

Текст: Татьяна Замахина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить дополнительные ограничения для кандидатов на должность президента РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин его поддержал.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока

В ходе пленарного заседания Жириновский выразил сожаление, что поправки ЛДПР о требованиях к здоровью кандидата в президенты и обязательного прохождения армейской службы, не были приняты. Что касается проверки состояния здоровья, то для этого, согласно инициативе, потребовалось бы заключение медкомиссии.

На исполнении воинского долга политик остановился отдельно. "Как можно быть верховным главнокомандующим, если ни дня не служил в армии? - отметил Жириновский. - Поэтому непрохождение воинской службы тоже должно быть основанием для отказа в регистрации".

Отвечая на его реплику, Володин назвал предложения "очень интересными" и достойными дополнительного обсуждения. После этого, по его словам, "возможно, дальше уже искать решения по имплементации, реализации этих норм".

По оценке спикера, инициативу можно обсудить и на международных площадках, и это могло бы "снять проблемы" в европейских странах.

"И в США видите, что происходит из-за того, что этих норм у них нет, - указал Володин. - Действительно, люди, с одной стороны, нездоровые, откровенно говоря, случайные, попадают во главу этих государств, потом все страны становятся заложниками этой их политики".

Он резюмировал, что предложения ЛДПР интересны и для нашей страны. "Вы правильно говорите, как речь идет об армии, - согласился Володин. - Ищут белый билет, ищут заболевание всевозможное. Как только речь идет о власти, они здоровые, присягу не принимали, в армии не служили, как стране будут служить?"

Отметим, что ЛДПР предлагала указанные поправки к принятому сегодня закону, который в том числе дает право действующему президенту РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ также вводит ряд требований к президенту.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода