Госдума обсудит новые ограничения для кандидатов в президенты РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить дополнительные ограничения для кандидатов на должность президента РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин его поддержал.

В ходе пленарного заседания Жириновский выразил сожаление, что поправки ЛДПР о требованиях к здоровью кандидата в президенты и обязательного прохождения армейской службы, не были приняты. Что касается проверки состояния здоровья, то для этого, согласно инициативе, потребовалось бы заключение медкомиссии.

На исполнении воинского долга политик остановился отдельно. "Как можно быть верховным главнокомандующим, если ни дня не служил в армии? - отметил Жириновский. - Поэтому непрохождение воинской службы тоже должно быть основанием для отказа в регистрации".

Отвечая на его реплику, Володин назвал предложения "очень интересными" и достойными дополнительного обсуждения. После этого, по его словам, "возможно, дальше уже искать решения по имплементации, реализации этих норм".

По оценке спикера, инициативу можно обсудить и на международных площадках, и это могло бы "снять проблемы" в европейских странах.

"И в США видите, что происходит из-за того, что этих норм у них нет, - указал Володин. - Действительно, люди, с одной стороны, нездоровые, откровенно говоря, случайные, попадают во главу этих государств, потом все страны становятся заложниками этой их политики".

Он резюмировал, что предложения ЛДПР интересны и для нашей страны. "Вы правильно говорите, как речь идет об армии, - согласился Володин. - Ищут белый билет, ищут заболевание всевозможное. Как только речь идет о власти, они здоровые, присягу не принимали, в армии не служили, как стране будут служить?"

Отметим, что ЛДПР предлагала указанные поправки к принятому сегодня закону, который в том числе дает право действующему президенту РФ вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ также вводит ряд требований к президенту.