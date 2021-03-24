"Яндекс" изменил дизайн логотипа в честь физика Сергея Вавилова

24 марта - 130 лет со дня рождения физика Сергея Вавилова. В 1930-х годах в его лаборатории было обнаружено излучение, которое получило название "эффект Вавилова - Черенкова".

Сергей Вавилов - один из основоположников физической оптики. За открытие и истолкование излучения, обнаруженное в лаборатории, которую возглавлял Вавилов, Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк получили Нобелевскую премию по физике.

Вавилов известен также как инициатор создания люминесцентных ламп. Именно Вавилов после революции спас от исчезновения могилу изобретателя дуговой лампы Павла Яблочкова.

Сергей Иванович - брат ученого-генетика Николая Вавилова, который был репрессирован в 1940-х годах и умер в заключении в 1943-м.

В честь Сергея Вавилова в Москве в 1963 году назвали улицу. Именно на ней находился Вычислительный центр РАН, где в 2001 году заработал первый офис "Яндекса".