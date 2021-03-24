Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
24 марта 2021 г. 20:45
Общество
Текст: Артем Локалов

"Яндекс" изменил дизайн логотипа в честь физика Сергея Вавилова

24 марта - 130 лет со дня рождения физика Сергея Вавилова. В 1930-х годах в его лаборатории было обнаружено излучение, которое получило название "эффект Вавилова - Черенкова".
Логотип "Яндекса" с Сергеем Вавиловым. Фото: yandex.ru
Логотип "Яндекса" с Сергеем Вавиловым. Фото: yandex.ru

Сергей Вавилов - один из основоположников физической оптики. За открытие и истолкование излучения, обнаруженное в лаборатории, которую возглавлял Вавилов, Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк получили Нобелевскую премию по физике.

Фото: wikimedia.org
"Свет приходит к нам из России". Как русский ученый сделал мир светлее

Вавилов известен также как инициатор создания люминесцентных ламп. Именно Вавилов после революции спас от исчезновения могилу изобретателя дуговой лампы Павла Яблочкова.

Сергей Иванович - брат ученого-генетика Николая Вавилова, который был репрессирован в 1940-х годах и умер в заключении в 1943-м. 

В честь Сергея Вавилова в Москве в 1963 году назвали улицу. Именно на ней находился Вычислительный центр РАН, где в 2001 году заработал первый офис "Яндекса".

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#Яндекс