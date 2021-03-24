Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала "Российской газете" о предстоящих выборах в Госдуму, цифровых сервисах, борьбе с нарушениями и результатах работы нынешнего состава комиссии, который сегодня проводит последнее заседание.

Как пройдут выборы в условиях COVID-19

Голосование скорее всего будет многодневным, решение примут в июне после объявления думских выборов, в будущем формат может сохраниться вне связи с пандемией, если людям это будет удобно;

ЦИК не станет заставлять членов комиссий на местах прививаться, но окажет им помощь с вакцинацией, если возникнут проблемы;

Международные наблюдатели смогут работать в РФ при соблюдении мер безопасности, в мае состоятся переговоры на эту тему с делегацией БДИПЧ ОБСЕ.

О дистанционном голосовании

В сентябре Москва и те регионы, которые ЦИК выберет для проведения дистанционного электронного голосования, смогут использовать онлайн-формат и на выборах других уровней - региональном и муниципальном;

На участие в электронном голосовании подали заявки 11 регионов, преимущество у тех, кто уже его проводил, это Курская, Нижегородская и Ярославская области;

В мае и сентябре пройдут две масштабные системные тренировки, в них будут участвовать все 85 субъектов России.

О внешнем фоне и фейках

Налицо стремление Запада "оттоптаться" на российских выборах, чтобы восстановить подмоченную репутацию "демократического гуру", в ЦИКе ожидают большого количества провокаций;

ЦИК не собирается превращаться в карательный орган, но использует свой опыт ликвидации разного рода "информационных помоек", на которые есть и уже выполняется заказ из-за рубежа.

О нарушениях и борьбе с ними

Существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, становится меньше: 2016-2018 годах было 68 случаев отмены результатов, 2019 - 15, в 2020 году - четыре;

Пространство для применения админресурса постоянно снижается, сейчас в региональных избиркомах 21% чиновников, в территориальных - 27%, в участковых - всего 6% (закон позволяет - не более 50%);

Видеонаблюдением охвачены 43 тысячи участков, где голосуют 80% граждан, и три тысячи территориальных комиссий.

О новых полномочиях ЦИК

В июне планируется подписание соглашения между Центризбиркомом и Роскомнадзором, в котором пропишут порядок внесудебной блокировки незаконной агитации;

В комиссии ждут принятия закона о праве ЦИК отзывать рекомендованных им членов региональных избиркомов, это сделает всю систему более сбалансированной (вчера принят Госдумой во II чтении - прим. "РГ");

ЦИК готовит соглашение с министерством просвещения, в котором пропишут обязанности сторон при проведении многодневного голосования в школах и других образовательных учреждениях.

Об итогах работы комиссии за пять лет

Главное - удалось изменить отношение граждан к выборам за счет повышения прозрачности, доступности и подконтрольности обществу всех этапов процесса;

Создан "цифровой профиль" избирательной системы, в разы ускорился процесс ввода протоколов в ГАС "Выборы" и подсчета результатов, все данные находятся в открытом доступе на сайте ЦИК;

Система "Мобильный избиратель" исключила карусели за счет отмены открепительных удостоверений. Популярность сервиса растет - с 2017 года им воспользовались почти 13 млн россиян.

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