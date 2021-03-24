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24.03.2021 15:37
Рубрика: В мире

Меркель отменила жесткий карантин на Пасху и попросила прощения

Текст: Екатерина Забродина
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая начала отвечать в бундестаге на вопросы депутатов на правительственном часе, успела с утра провести внеплановое экстренное совещание с премьерами земель.
Ангела Меркель. Фото: Omer Messinger/Getty Images Ангела Меркель. Фото: Omer Messinger/Getty Images
Ангела Меркель. Фото: Omer Messinger/Getty Images

Всего два дня назад они приняли решение не только продлить карантин до 18 апреля, но и сделать его максимально жестким с 1 по 5 апреля - во время пасхальных каникул. При этом традиционно нерабочими стране считаются только три дня - само пасхальное воскресенье, пятница перед ним и понедельник после. Однако власти хотели также объявить таковыми еще и Страстной четверг и Страстную субботу, что и было сделано накануне. На это время предполагалось оставить закрытыми не только кафе и рестораны, но и все магазины, включая продуктовые (за исключением субботы).

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Однако никто в Германии толком не понял, должны ли дополнительные выходные дни считаться праздниками с юридической точки зрения и что в этих условиях делать бизнесу. После того, как на правительство обрушился шквал критики, Меркель решила отыграть все назад. Она признала, что идея "ограничить частную, общественную и экономическую жизнь "жестко как никогда" родилась из лучших побуждений. "Тем не менее, идея пасхальных каникул была ошибкой, - заявила Меркель. - И это целиком и полностью моя ошибка. В конце концов, я несу ответственность за все, что происходит в ведомстве".

Пока, впрочем, не прибавилось ясности в том, смогут ли немцы поехать куда-то отдохнуть в эти дни. Недавно МИД ФРГ исключил Майорку из зон риска, и туда уже рванули 8 тысяч немецких туристов. Многие политики уже требуют снова "закрыть" испанский остров, прозванный "семнадцатой федеральной землей", пока отдыхающие не успели перезаражать друг друга "короной". При этом владельцы отелей и ресторанов на немецких морских курортах справедливо возмущаются, почему на Майорку ездить можно, а внутренний туризм под замком.

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