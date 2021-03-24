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Рубрика: Власть

Мишустин: Для равноправных отношений между РФ и ЕС есть все возможности

В ходе визита в Грецию премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости расширения двустороннего сотрудничества Москвы и Афин, а также равноправного взаимодействия между Москвой и Брюсселем.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустину вручили Золотую медаль почета Афин

"Считаю, что Россия и Греция должны сделать все необходимое для расширения практического сотрудничества, углублять кооперацию, воплощать в жизнь новые перспективные проекты, которые послужат на благо жителей наших стран, развивать конструктивное взаимодействие между Россией и Европейским союзом на основе равноправия, взаимного учета интересов", - передает ТАСС слова главы российского правительства на официальном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Афины для участия в праздновании 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции.

Российский премьер также напомнил о давних связях между странами и о помощи России в борьбе греческого народа за независимость.

"Наши народы связывают общая история, культурные и духовные ценности и, конечно, глубокая взаимная симпатия", - сказал он.

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