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24.03.2021 21:44
Рубрика: В мире

На Украине провизор аптеки умер после прививки AstraZeneca

Текст: Константин Волков

В Черновицкой области через несколько дней после прививки от коронавируса скончался провизор аптеки военного госпиталя, сообщил минздрав Украины.

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Как сказано в заявлении ведомства, "24 марта в городской клинической больнице №3 города Черновцы была зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca".

Как выяснилось, провизора с инсультом доставили в больницу уже на следующий день после прививки.

При этом, как отметил минздрав, противопоказаний к прививке у мужчины перед вакцинацией выявлено не было. Точная причина смерти станет ясна после вскрытия.

15 марта из того же флакона были сделаны прививки еще девяти людям, но у них никаких неблагоприятных последствий не обнаружено.

23 марта командование медицинских сил ВС Украины сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области, которая за два дня до того получила прививку от коронавируса. Причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В настоящее время на Украине привиты уже почти 122 тысячи человек, все они получили одну и ту же вакцину.

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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