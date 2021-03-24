На Украине после прививки от коронавируса скончалась военнослужащая

На Украине после прививки от COVID-19 умерла военнослужащая. Произошло это в Одесской области. Женщина внезапно потеряла сознание за пределами воинской части. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, сообщает ТАСС.

Скончавшаяся 21 марта сделала прививку от коронавируса. Использовался препарат Covishield, произведенный в Индии. Сразу же после укола и на следующее утро жалоб на состояние здоровья от нее не поступало, подчеркнули в Вооруженных силах Украины. Там уточнили, что привитая страдала гипертонической болезнью.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса на Украине началась месяц назад. В страну поступило 500 тысяч доз препарата Covishield. Ранее данную вакцину раскритиковал бывший украинский президент Петр Порошенко. Он назвал ее непечатным словом. По словам политика, препарат имеет много побочных эффектов, и прививаться им никто не желает.