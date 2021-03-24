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24.03.2021 00:25
Рубрика: Общество

Беззащитный стал невидимым

Защитить инвалида оказалось некому
Текст: Алексей Куприянов (почетный адвокат России)
Российская газета - Неделя № 62(8413)
В прошлом году в "РГ-Неделя" была опубликована статья "Беззащитный". В статье была рассказана история, очень похожая на длинную цепь преступлений, правонарушений и просто аморальных поступков граждан и финансовых организаций, совершенных против инвалида с детства с диагнозом "детский церебральный паралич" москвича Андрея Кирина. История началась после гибели под колесами автомобиля опекавшей его матери.
Историю Андрея Кирина мы рассказали в номере за 27 октября 2020 года. Фото: "РГ" Историю Андрея Кирина мы рассказали в номере за 27 октября 2020 года. Фото: "РГ"
Историю Андрея Кирина мы рассказали в номере за 27 октября 2020 года. Фото: "РГ"

В итоге за несколько лет инвалид потерял все немалое семейное имущество - два автомобиля и дачу... Очень быстро вокруг одинокого инвалида появились подозрительные граждане, объяснявшие ему, что они - друзья. И с помощью новых "друзей" тот решил начать новую жизнь - жизнь бизнесмена. Пятидесятилетним больным москвичом, остановившимся в своем психологическом развитии на уровне подростка, "друзья" вертели как хотели. А несколько банков и финансовых компаний безотказно выдавали клиенту с явными признаками инвалидности кредиты на "развитие" бизнеса и даже страховали нетрудоспособного инвалида 2 группы "от потери трудоспособности".

В Краснодаре суд вернул пенсионерке похищенную аферистами квартиру

И сегодня выставлено на торги все, что у него осталось, его единственное жилье - маленькая квартирка на московской окраине Бирюлево. Завтра Андрей Кирин станет бомжом.

Приведенные в статье факты были настолько вопиющи и адресаты статьи, в том числе в полиции Бирюлево-Восточное и в некоторых финансовых организациях, названы настолько точно, что у редакции не было сомнений, что полицейская проверка "друзей" инвалида и всех "слепых" кредиторов на предмет хищений начнется на следующий день после выхода газеты. Очень надеялась редакция и на то, что известная финансовая организация, заявившая иск к инвалиду и фактически лишающая его единственного жилья, от иска откажется. Квартирка-то по сути - дрянь, а доброе имя финансисту - всегда дороже.

После публикации прошло 4 месяца. И тишина! Как не поверить шушукающимся во дворе соседям, что бирюлевская полиция заодно с ранее судимыми гражданами, обобравшими инвалида, которые до сих пор вольготно живут по соседству? Почему бездействует прокуратура, служба собственной безопасности МВД?

Кредитор на призыв газеты не отбирать у несчастного инвалида квартиру отреагировал своеобразно. На бланке с логотипом всего "Финам Менеджмента" кредитор Андрюши - ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным (так в названии!) "Финам Структурный" направила в кассационный суд отзыв, в котором назвал законную борьбу инвалида за крышу над головой якобы "злоупотреблением процессуальными правами" с целью затягивания реализации "предмета залога". Кредитор, видимо, считал бы более правильным выгнать инвалида на улицу по-тихому до окончания всех положенных судебных процедур.

Фото: РИА Новости
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И это при том, что в том же отзыве кредитор признает очень важный факт, который обрушивает всю версию о добросовестности финансистов, выдавших миллионы рублей явному инвалиду под залог единственного жилья. Выдавших, полагаю, без всяких шансов на возврат. Кредит-то выдавался Андрею Кирину якобы на ремонт квартиры, а доходов для возврата у заемщика не было!

"При заключении займа, - пишет кредитор суду, - Кирин скрыл свою инвалидность..." Позвольте, Андрей никак не мог ее скрыть. Характерная для больных ДЦП походка у Андрюши видна за километр. Никто из тех, кто хоть пять минут поговорил с Кириным, не скажет, что он здоров. А по всем сотрудникам кредиторов он всегда ходил сам лично. Правда, всегда за руку с "друзьями", которые все у каждого кредитора сами за него и организовывали...

Очевидную инвалидность заемщика нельзя опровергнуть никакими справками из поликлиники, в которых она не упоминалась. Наоборот, увидев такое расхождение в личности заемщика с представленными им же документами, в кредите должно было бы быть отказано. Во всяком случае, для проверки кредитоспособности в таких случаях у кредитора есть служба безопасности. Даже сто заявлений и справок об отсутствии инвалидности не могут уничтожить ее бесспорный и очевидный при "визуальном осмотре" и первом же разговоре факт.

Можно, пожалуй, согласиться только с решением кассационного суда, санкционировавшего в конце марта продажу квартиры. Суд констатировал, что инвалид не представил в суд доказательств противоправной деятельности против него описанных им "друзей". Нет и доказательств его недееспособности. Вот круг и замкнулся. Пока правоохранительные органы бездействуют, невозможно в судебном порядке доказать, что инвалида обобрали.

Пример Кирина вовсе не единственный, но очень показательный для подготовки соответствующих предложений инвалидных организаций для законодателей.

Редакция будет и дальше следить за развитием событий.

Пишут партнеры

Как инвалиду или пенсионеру обрести приемную семью

Прочитала статью под названием "Приемная бабушка Рая" в "Российской газете" от 24.07.2019. Я хочу, чтобы меня также удочерила порядочная русская семья. Оказывается, есть Закон "О приемной семье для граждан пожилого возраста". Есть ли у вас возможность опубликовать мое желание попасть в приемную семью в интернете в ваших газетах? С.А. Овсяник, г. Иваново

Такое письмо получил информационный партнер "РГ" - ИД "Северная неделя". Юрист Елена Чеченина посоветовала обратить внимание, в числе прочего, на следующие моменты.

Что такое приемная семья для пенсионеров и инвалидов? Приемная семья для пенсионера - это не совсем то же самое, что приемная семья для ребенка. Гражданин-помощник ухаживает за пенсионером на основании договора о приемной семье и получает за свою работу плату от государства.

Кто имеет право на приемную семью? В приемную семью имеет право оформиться пенсионер, полностью или частично утративший трудоспособность и навыки самообслуживания, либо гражданин с инвалидностью 1 или 2 группы. У такого гражданина не должно быть опасных заразных болезней, и он обязательно должен быть одиноким.

Где будет жить гражданин, устроившийся в приемную семью? Необязательно, чтобы пенсионер проживал у своих приемных родственников, может быть и наоборот - они будут проживать у пенсионера.

Кто может стать помощником (приемной семьей)? Помощником для пенсионера может быть один человек либо приемной семьей могут стать супруги. Это должны быть граждане: достигшие 18 лет и полностью дееспособные; без серьезных заболеваний; без судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Если вы хотите обрести приемную семью. Обращаться нужно в отдел социальной защиты населения и только туда. Никакие частные фирмы этим не занимаются! И уж тем более никто не будет звонить к вам домой и предлагать такую услугу.

Договор о приемной семье. В нем подробно описываются все права и обязанности пенсионера, помощника (приемной семьи), а также органов социальной защиты. Договор о приемной семье является трехсторонним, третья сторона - орган социальной защиты населения.

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