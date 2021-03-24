Олега Знарка уволили с поста главного тренера хоккейного клуба "Спартак"

Руководство "Спартака" не будет продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Олегом Знарком. Такое решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета хоккейного клуба в среду, сообщается в официальном микроблоге москвичей в Twitter.

Причиной тому игра команды в нынешнем сезоне. По итогам регулярного чемпионата "Спартак" занял восьмое место в Западной конференции и стал последним клубом, вышедшим в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина "красно-белые" уступили в серии московскому ЦСКА - 0-4.

Впоследствии в прессе сообщалось, что "Спартак" намерен отказаться от услуг Знарка, одного из самых высокооплачиваемых тренеров в КХЛ, и в следующем сезоне серьезно сократить свою платежную ведомость. Вместе со Знарком команду покинул спортивный директор Павел Ни-Ли.

Знарок возглавил "Спартак" в мае 2019 года. В сезоне-2019/20 команда стала пятой на Западе, а в плей-офф в шести матчах уступила в серии московскому "Динамо".