Первый "убийца" Tesla от Geely появится уже осенью

Премиальные электромобили Zeekr появятся на рынке в третьем квартале 2021 года. Об этом заявили в компании Geely, раскрыв подробности о своем новом суббренде, который создается, в частности, для конкуренции с Tesla.

Такая оперативность объяснима. Хотя марка еще только в процессе создания, но к выпуску электромобилей Zeekr у Geely практически все готово. И заводы (собственно, новые производства пока не предусматриваются), и платформа (модульная архитектура SEA), и техническая начинка, и, не исключено, что дизайн. Ведь у корпорации уже есть ряд "электрических" суббрендов - Maple, Geometry и Polestar, для которых наверняка разрабатывались перспективные модели.

Пока ожидается, что с шильдиком Zeekr будет выходить одна машина в год. Первая подробность о премьерном электрокаре - его программное обеспечение сможет обновляться "по воздуху" в течение всего срока службы.

Напомним, архитектура SEA предполагает строительство электромобилей всех классов и типов кузова. Кроме того, добавляют в Geely, она включает в себя собственные технологии аккумуляторных батарей и системы управления ими, а также технологии электродвигателей и возможность бесперебойных поставок электромобилей.

Появление SEA позволит не только создать и развивать еще один чисто электрический бренд, но и постепенно электрифицировать уже имеющиеся линейки моделей - начиная с Geely и Volvo, заканчивая Lynk & Co, LEVC и Lotus.

Что касается соперничества с Tesla, то пока официально об этом в корпорации не говорят. Ближайшие цели - "удовлетворить растущий спрос на электромобили премиум-класса на глобальном рынке". Все начнется, впрочем, с родного китайского рынка, где бренд будет представлен под названием Ji Ke, а одновременно компания изучит перспективы экспорта. Общие инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд юаней.