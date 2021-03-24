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24.03.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Первый "убийца" Tesla от Geely появится уже осенью

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely
Фото: Пресс-служба Geely

Премиальные электромобили Zeekr появятся на рынке в третьем квартале 2021 года. Об этом заявили в компании Geely, раскрыв подробности о своем новом суббренде, который создается, в частности, для конкуренции с Tesla.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Такая оперативность объяснима. Хотя марка еще только в процессе создания, но к выпуску электромобилей Zeekr у Geely практически все готово. И заводы (собственно, новые производства пока не предусматриваются), и платформа (модульная архитектура SEA), и техническая начинка, и, не исключено, что дизайн. Ведь у корпорации уже есть ряд "электрических" суббрендов - Maple, Geometry и Polestar, для которых наверняка разрабатывались перспективные модели.

Пока ожидается, что с шильдиком Zeekr будет выходить одна машина в год. Первая подробность о премьерном электрокаре - его программное обеспечение сможет обновляться "по воздуху" в течение всего срока службы.

Напомним, архитектура SEA предполагает строительство электромобилей всех классов и типов кузова. Кроме того, добавляют в Geely, она включает в себя собственные технологии аккумуляторных батарей и системы управления ими, а также технологии электродвигателей и возможность бесперебойных поставок электромобилей.

Фото: Пресс-служба Geely
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Появление SEA позволит не только создать и развивать еще один чисто электрический бренд, но и постепенно электрифицировать уже имеющиеся линейки моделей - начиная с Geely и Volvo, заканчивая Lynk & Co, LEVC и Lotus.

Что касается соперничества с Tesla, то пока официально об этом в корпорации не говорят. Ближайшие цели - "удовлетворить растущий спрос на электромобили премиум-класса на глобальном рынке". Все начнется, впрочем, с родного китайского рынка, где бренд будет представлен под названием Ji Ke, а одновременно компания изучит перспективы экспорта. Общие инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд юаней.

#Tesla #Geely