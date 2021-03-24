Песков объяснил выбор дня прививки Путина

Один из корреспондентов привел слова депутата Геннадия Онищенко о том, что Владимир Путин привился именно сейчас, потому что раньше не было столько вакцин, чтобы обеспечить всех желающих граждан, а сейчас Россия выходит на значимые параметры по производству. "Онищенко прав, это действительно так", - согласился Песков.

В январе было еще недостатачное производство для удовлетворения потребности регионов и сам спрос тоже увеличивается скачкообразно, по нарастающей, объяснил пресс-секретарь президента.

Песков надеется, что то, что Путин вакцинировался, станет хорошим примером для граждан. Темпы роста производства будут обеспечены в предстоящие месяцы и все потребности внутри страны - а это приоритет - будут обеспечиваться, заверил он.

Песков не стал объяснять, по какому принципу Путин выбрал вакцину. "Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно привился президент, нет", - подчеркнул он. "Какую выбрал, знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - заключил Песков.