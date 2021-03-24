Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы

Вопрос о возвращении президента в обычный режим работы, в том числе с участием журналистов, будет решаться в зависимости от ситуации. До завершения вакцинации это невозможно. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Напомним, что вчера Владимир Путин сделал первый укол вакцины от коронавируса, примерно через три недели последует второй.

"До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам", - сказал Песков в ответ на вопрос, вернется ли в ближайшее время президент к обычному графику и будут ли приглашать журналистов на мероприятия. Напомним, что уже год "кремлевский пул" работает в дистанционном режиме.

Вопрос, вероятно, возник в том числе и потому, что завтра президент впервые после вакцинации проведет выездное мероприятие - посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера.