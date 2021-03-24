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24.03.2021 17:22
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы

Текст: Кира Латухина

Вопрос о возвращении президента в обычный режим работы, в том числе с участием журналистов, будет решаться в зависимости от ситуации. До завершения вакцинации это невозможно. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, что вчера Владимир Путин сделал первый укол вакцины от коронавируса, примерно через три недели последует второй.

"До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам", - сказал Песков в ответ на вопрос, вернется ли в ближайшее время президент к обычному графику и будут ли приглашать журналистов на мероприятия. Напомним, что уже год "кремлевский пул" работает в дистанционном режиме.

Вопрос, вероятно, возник в том числе и потому, что завтра президент впервые после вакцинации проведет выездное мероприятие - посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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