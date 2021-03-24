Песков: Путин привился первым компонентом вакцины

На вопрос, был ли это первый укол, Песков ответил утвердительно. "Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три - второй", - пояснил он.
На вопрос, почему президент чувствует себя хорошо после прививки, хотя у других отмечается вялость и температура, Песков заметил, что эти проявления есть далеко не у всех. "Очень много людей вообще без симптомов переносят прививки", - объяснил он.
Говоря о том, откажется ли Путин, например, от бассейна, как рекомендуют врачи привившимся, представитель Кремля заявил, что "безусловно, какие-то интенсивные физические нагрузки в первые дни после вакцинации, конечно, все избегают".
Песков объяснил выбор дня прививки Путина
Один из корреспондентов привел слова депутата Геннадия Онищенко о том, что Владимир Путин привился именно сейчас, потому что раньше не было столько вакцин, чтобы обеспечить всех желающих граждан, а сейчас Россия выходит на значимые параметры по производству. "Онищенко прав, это действительно так", - согласился Песков.
В январе было еще недостатачное производство для удовлетворения потребности регионов и сам спрос тоже увеличивается скачкообразно, по нарастающей, объяснил пресс-секретарь президента.
Песков надеется, что то, что Путин вакцинировался, станет хорошим примером для граждан. Темпы роста производства будут обеспечены в предстоящие месяцы и все потребности внутри страны - а это приоритет - будут обеспечиваться, заверил он.
Песков не стал объяснять, по какому принципу Путин выбрал вакцину. "Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно привился президент, нет", - подчеркнул он. "Какую выбрал, знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - заключил Песков.