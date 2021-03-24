Песков: Путин привился первым компонентом вакцины

На вопрос, был ли это первый укол, Песков ответил утвердительно. "Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три - второй", - пояснил он.

На вопрос, почему президент чувствует себя хорошо после прививки, хотя у других отмечается вялость и температура, Песков заметил, что эти проявления есть далеко не у всех. "Очень много людей вообще без симптомов переносят прививки", - объяснил он.

Говоря о том, откажется ли Путин, например, от бассейна, как рекомендуют врачи привившимся, представитель Кремля заявил, что "безусловно, какие-то интенсивные физические нагрузки в первые дни после вакцинации, конечно, все избегают".