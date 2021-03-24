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24.03.2021 20:27
Рубрика: Власть

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Текст: Кира Латухина
Президент после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, рассказал, отвечая на вопросы "Интерфакса", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
24 марта 2021 года. Президент РФ во время встречи с губернатором Новгородской области. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости 24 марта 2021 года. Президент РФ во время встречи с губернатором Новгородской области. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
24 марта 2021 года. Президент РФ во время встречи с губернатором Новгородской области. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Напомним, что Владимир Путин вчера вечером сделал прививку от коронавируса.

Второй компонент вакцины президент получит "в установленные сроки", пояснил Песков. С утра он называл журналистам эти сроки - около трех недель.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Президент Вакцинация от коронавируса

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