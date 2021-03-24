Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Президент после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, рассказал, отвечая на вопросы "Интерфакса", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
24 марта 2021 года. Президент РФ во время встречи с губернатором Новгородской области. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Напомним, что Владимир Путин вчера вечером сделал прививку от коронавируса.
Второй компонент вакцины президент получит "в установленные сроки", пояснил Песков. С утра он называл журналистам эти сроки - около трех недель.