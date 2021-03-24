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24.03.2021 18:06
Рубрика: Общество

Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли"

Текст: Ксения Воронцова

Правительство России примет участие в экологической акции "Час Земли", которая пройдет в субботу, 27 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Напомним, что в рамках этой акции люди по всему миру выключают свет и бытовые приборы, а на зданиях и архитектурных сооружениях на один час отключают подсветку.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице более 2 тысяч объектов отключат подсветку с 20:30 до 21:30 в субботу. В том числе Московский Кремль, ГУМ и ЦУМ, Большой театр, храм Христа Спасителя, здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы.

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