Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

С 1 апреля в России нельзя будет продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV без заранее установленного на них отечественного софта из перечня, составленного Минцифры. Новым законом с 1 июля вводятся штрафы за невыполнение этого требования. Они составят от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Изначально требование о предустановке должно было начать действовать с 1 января 2021 года, однако государство пошло навстречу разработчикам и сдвинуло сроки на 3 месяца.

Перечень Минцифры определяет категории программ для разных видов устройств. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart TV - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе.

"На полностью открытом рынке, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. По сути сейчас пользователи получают возможность сразу иметь доступ к функционалу приложений, которые ранее они и так устанавливали в процессе использования смартфонов, ПК и ТВ-приставок", - говорит глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.