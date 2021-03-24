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Рубрика: Власть

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Текст: Ирина Алпатова
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вводятся штрафы за отсутствие предустановленного российского программного обеспечения (ПО).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минцифры расширит правила предустановки российского софта

С 1 апреля в России нельзя будет продавать смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV без заранее установленного на них отечественного софта из перечня, составленного Минцифры. Новым законом с 1 июля вводятся штрафы за невыполнение этого требования. Они составят от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Изначально требование о предустановке должно было начать действовать с 1 января 2021 года, однако государство пошло навстречу разработчикам и сдвинуло сроки на 3 месяца.

Перечень Минцифры определяет категории программ для разных видов устройств. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart TV - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе.

"На полностью открытом рынке, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. По сути сейчас пользователи получают возможность сразу иметь доступ к функционалу приложений, которые ранее они и так устанавливали в процессе использования смартфонов, ПК и ТВ-приставок", - говорит глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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