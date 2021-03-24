Рассмотреть необычные постройки в Рязани, Рыбинске, подмосковном Пущине и других городах страны в деталях, не выходя из дома, смогут пользователи популярной соцсети. Объекты сняли на фото и видео с помощью беспилотников, а материалы выложили на интерактивной карте.

Проект "Архитектурный перископ" призван рассказать россиянам об исчезающих памятниках, которые еще можно спасти. Его запустили "Одноклассники" и Благотворительный фонд "Внимание", который занимается сохранением шедевров зодчества в регионах.

Для показа выбрали не самые известные, но оттого не менее ценные постройки. Среди них - конструктивистская Белая башня в Екатеринбурге, бывшая когда-то крупнейшей в мире, и яркий образец позднесоветского монументального искусства - 50-метровая мозаика в Тольятти.

Нанесли на карту и рязанский комплекс ВДНХ. Его выстроили в 1955-м всего за два месяца для постоянной выставки достижений народного хозяйства. Павильоны получились не такими помпезными, как в Москве, но уютными и функциональными. Впоследствии место окрестили Торговым городком. С 1970-х он стал приходить в упадок, в 1990-е некоторые здания испортили сайдингом - а те, что не дождались и такого ремонта, превращаются в руины. Власти обещают восстановить комплекс к осени 2023-го.

- Поворотным моментом для рязанской ВДНХ стал 2016 год, когда горожане начали проводить здесь субботники. Власти обратили внимание на ансамбль, включили его в перечень объектов культурного наследия, - рассказал координатор фонда "Внимание" Роман Ушаков. - Самое важное - сохранить архитектурные элементы и придумать новое наполнение для комплекса. При должном подходе он прекрасно впишется в туристические маршруты: всего в 15 минутах ходьбы находится Рязанский кремль.

Ярославскую область в проекте представляет "Бурлацкая больница" Рыбинска. Корпуса возвели в конце XIX века на средства местных купцов. Мэрия Рыбинска давно добивалась возможности отреставрировать памятник архитектуры, в прошлом году его наконец передали из федеральной собственности городу. Активисты восстановили оконные и дверные проемы, защитили крышу от протечек, периодически расчищают территорию.

- Здания сохранились на удивление хорошо, как будто больница закрылась только что, - отметил архитектор-реставратор Петр Шутов.

Здания, кроме кирпичного хирургического корпуса, представляют собой частично обшитые доской и окрашенные срубы с богато декорированными деталями входных групп. Резные столбы крылец с украшенными подзорами, консоли с кубышками, вдохновленные узорочьем XVII века фронтоны, хитрая расстекловка с бусинками окон - такими несложными для своего времени приемами комплекс производил впечатление сказочных теремов прошлого.

Кстати

Интерактивная карта выложена по адресу periscope.ok.ru. В группе Фонда "Внимание" можно узнать подробности об истории выбранных памятников и новости проекта.