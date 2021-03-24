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24.03.2021 15:57
Рубрика: Общество

Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками

Текст: Татьяна Владыкина

Грязь, кучи мусора, кошки и два истощенных ребенка. Кадры нечеловеческой запущенности сегодня мгновенно облетели рунет с новостью - в подмосковном Талдоме полицейские случайно обнаружили девочек-"маугли". Как уже сообщала "РГ" сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозрительного мужчину. Убегая от полицейских, мужчина залез в окно одного из частных домов. Войдя в дом, стражи порядка обнаружили страшную грязь, 65-летнего мужчину, 34-летнюю женщину и маленькую девочку. Об этом рассказала журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

На Ставрополье обнаружили двух малолетних мальчиков-маугли

"Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме, где проживала девочка, отсутствовали средства гигиены и была жуткая антисанитарная обстановка", - рассказала Татьяна Петрова. Позже выяснилось, что девочек было две. А еще было множество кошек. Младшая девочка ползала на четвереньках и откликалась на "кис-кис", а старшая не помнила, когда последний раз была в школе.

На чудовищную находку тут же отреагировала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Как только мы увидели кадры в соцсетях, сразу связались с коллегами профильных ведомств, - говорит Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. - Старшая девочка сейчас помещена в больницу, доктора проводят все необходимые обследования. У младшей девочки, которой шесть лет, - дефицит веса, она не разговаривает.

Детский омбудсмен сообщила, что в последнее время девочки не посещали ни школу, ни детский сад. На данный момент правозащитникам известно, что дети зарегистрированы в Москве, сейчас уточняется - была ли семья на учете. По словам Анны Кузнецовой, в этой истории решающую роль сыграла бдительность сотрудников полиции.

- Очень важно, что удалось предотвратить беду, - отметила Кузнецова. - Но подобные истории чаще всего в последнее время выявляются через СМИ или соцсети, они выполняют роль своеобразной горячей линии. Я уверена, что людей, кто нуждается в помощи или видит ребенка в опасной ситуации, должен быть единый номер телефона, по которому можно позвонить и попросить о помощи. Работа в этом направлении сейчас ведется с министерством цифрового развития. Очень важно, чтобы мы могли не только уменьшить число подобных случаев, но в век информационных технологий полностью исключить такие истории с детьми-невидимками. Сейчас девочки находятся в полной безопасности и мы им обязательно поможем.

За неисполнение родительских обязанностей в отношении матери девочек возбуждено уголовное дело.

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