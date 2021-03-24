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24.03.2021 21:02
Рубрика: Происшествия

Обвиняемого в расстреле сослуживцев солдата отправили на лечение

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

По решению военного суда солдат-срочник Антон Макаров, обвиняемый в убийстве трех человек, направлен на лечение в психиатрический стационар Воронежа.

Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы

- Пока он лечится, - сообщила ТАСС представитель 235-го военного гарнизонного суда Наталья Бровко.

Напомним, Макарову предъявлено обвинение в убийстве трех человек и хищении оружия. 9 ноября 2020 года он ударил топором офицера - дежурного по части, завладел его табельным пистолетом и расстрелял троих сослуживцев. Двое из них погибли, третий выжил.

Затем Макаров покинул часть и двигался в сторону Орловской области, под угрозой пистолета отбирая машины. Задержали его на полпути к дому, где жили воспитавшие юношу дедушка и бабушка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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