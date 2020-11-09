Расстрелявший сослуживцев солдат пытался скрыться на угнанной машине

Юго-западная окраина Воронежа и его пригороды несколько часов были наводнены полицейскими, росгвардейцами и военными. Здесь находится военный аэродром "Балтимор", на котором все и случилось. Аэродром сейчас на реконструкции, самолеты там не летают, но службу по его охране ведут.

Из отрывочной информации с места ЧП известно, что вечером 8 ноября рядовой Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения заступил в наряд по парку. В 05:00 его приехал проверить дежурный по воинской части майор Сергей Еромолаев. По-видимому, между ними возникла словесная перепалка. Возможно, из-за того, что солдат на посту спал. Когда офицер повернулся к Макарову спиной, тот ударил его топором, снятым с пожарного щита.

Затем солдат вытащил из кобуры майора табельный пистолет и выстрелил в лежащего. Потом убил появившегося на звук выстрелов солдата - водителя дежурной машины рядового Акталиева. Еще одна смертельная пуля досталась несшему службу в наряде вместе с Макаровым ефрейтору Сергею Кажокину. Когда убийца бросился прятаться, на его пути оказался еще один солдат. В него тоже попали пули, но ранение, к счастью, не было смертельным.

Через час о чрезвычайном происшествии на аэродроме стало известно командованию. К 07:00 "Балтимор" оцепили. Его территория обширна: помимо основного аэродрома, здесь расположен и учебный - там курсанты местной Военно-воздушной академии осваивают обслуживание и ремонт авиатехники. Есть и действующая ремонтная база, где занимаются истребителями-бомбардировщиками Су-34. Еще имеется полевой курсантский лагерь, аэродромные службы, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов… Словом, много чего разбросано на территории в несколько сотен гектаров. При желании здесь человеку есть, где спрятаться.

В 10:40 на аэродром зашла колонна Росгвардии: броневик "Тигр" и два грузовика со спецназом. Следом через ворота КПП проехала карета "скорой помощи". Еще минут через пять подкатил зеленый автобус с армейскими номерами и зашторенными окнами. За занавесками угадывались силуэты бойцов в полной экипировке и с оружием. Постояв на парковке минут пять, автобус тоже въехал на территорию воинской части 45117. Над аэродромом кружил военный беспилотник. Его камера способна разглядеть многое, но на "Балтиморе" есть и заросли, и нежилые строения, и подземные сооружения. Возможно, именно там какое-то время скрывался солдат-убийц. Но задержали его не в на территории части, а вблизи поселка Землянский. В полицию поступил сигнал об угоне машины молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах тут же выставили посты. Угонщика скоро заблокировали на дороге и задержали - им оказался Макаров.

Он, между прочим, житель Воронежа. Мама паренька давно живет в Израиле, кто его отец неизвестно. Растили Антона бабушка с дедушкой. Воспитанию мальчик поддавался с трудом: его вспыльчивый характер помнят и в школе, и в институте МВД, где он после получения аттестата зрелости недолго проучился на радиотехническом факультете и был отчислен за очередную драку.

- Он сам с кулаками не лез. Но если обижали, обязательно давал сдачи, - рассказали знакомые солдата.

Военные говорят, что конфликта между проверяющим офицером и Макаровым прежде не было. "Жалоб на неуставные отношения в части, где служил солдат, также не поступало. В качестве основной версии случившегося рассматривается нервный срыв", - рассказал "Интерфаксу" источник в штабе Западного военного округа.

А Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Сообщается, что назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. "Проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива содеянного", - проинформировали в Следственном комитете России.