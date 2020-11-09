Срочник застрелил сослуживцев. Что известно о нападении в Воронеже

В Воронеже был введен план "Перехват", юго-западная окраина и пригороды наводнены полицейскими, росгвардейцами и военными. Здесь находится военный аэродром Балтимор, на котором все и случилось. Аэродром на реконструкции, самолеты не летают, но служба несется.

Вечером 8 ноября рядовой Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обслуживания заступил в наряд по парку, а в 05:00 его приехал проверить дежурный по части. Когда офицер повернулся к солдату спиной, Антон ударил его топором, снятым с пожарного щита. Вытащил из кобуры майора табельный ПМ и выстрелил в него. Затем застрелил бросившегося на выручку солдата - водителя дежурной машины. Еще одна смертельная пуля досталась сослуживцу, несшему службу в наряде вместе с Макаровым. Когда подозреваемый скрывался с места убийства, ему на пути попался еще один солдат, в него тоже попали пули, он находится в госпитале.

Через час о ЧП стало известно командованию, к 07:00 аэродром оцепили. Территория Балтимора обширна: помимо военного аэродрома здесь имеется учебный - на нем курсанты военно-воздушной академии осваивают обслуживание и ремонт авиатехники. Есть и настоящая ремонтная база, где чинят истребители-бомбардировщики Су-34. Еще имеется полевой курсантский лагерь, аэродромные службы, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов… Много чего разбросано на территории в несколько сотен гектаров. При желании здесь можно спрятать не то что солдата - полк.

В 10:40 на аэродром зашла колонна Росгвардии: броневик "Тигр" и два грузовика со спецназом. Следом за ними в ворота КПП проехала карета "скорой помощи". Еще минут через пять подъехал зеленый автобус с армейскими номерами и зашторенными окнами. За занавесками угадывались силуэты бойцов в полной экипировке и с оружием. Простояв на парковке минут пять, автобус также въехал внутрь. Над аэродромом кружил, как коршун, военный беспилотник. Его камера способна разглядеть кошку в высокой траве, но на Балтиморе есть и леса, и заброшенные строения, и подземные бункеры.

Дезертир Антон Макаров - житель Воронежа. Мама паренька давно живет в Израиле, отец неизвестен. Растили Антона бабушка с дедушкой. Воспитанию мальчик поддавался туго: его вспыльчивый характер вспомнили и в школе, и в институте МВД, где он после получения аттестата зрелости недолго проучился на радиотехническом факультете и был отчислен за очередную драку.

- Он сам не лез, но если его обижали, обязательно давал сдачи, - рассказали знакомые солдата.

Военные сообщили, что физического конфликта между проверяющим офицером и Макаровым в то утро не было.

- Жалоб на неуставные отношения в части, где служил Макаров, также не поступало. В качестве основной версии случившегося рассматривается нервный срыв, - рассказал источник в штабе Западного военного округа.