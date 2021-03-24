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Рубрика: Общество

С верой в лучшее

Церковь просит отменить дневную платную парковку у храмов
Текст: Егор Муратов
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8412)
Представители РПЦ просят департамент транспорта пересмотреть новый режим работы платных парковок, который вводится в столице с 5 апреля. С этого дня в платную зону попадут территории рядом с православными храмами, и это может ухудшить финансовое положение прихожан, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Платная парковка для многих верующих может стать непреодолимым препятствием на пути к церкви. Особенно если стоит она 380 рублей в час, а улиц с таким тарифом скоро станет больше. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Как уже писала "РГ", 5 апреля приказом дептранса изменяется режим работы парковок на 193 участках улиц. На некоторых из них, наименее загруженных, цена стоянки снизится. Но ряд территорий у православных культовых мест из-за своей популярности попали в зону повышенного тарифа - 380 рублей в час. В таких зонах нет бесплатной парковки даже по воскресеньям. А именно в этот день православные стремятся посетить службы и отвезти детей в воскресные школы при храмах.

Например, по 380 рублей в час придется платить за стоянку в переулках у Маросейки, где располагается храм Святых Космы и Дамиана. Учитывая, что прихожане обычно приезжают в храм на несколько часов, еженедельные расходы на парковку у них могут составить около 1500 руб. "Для многих, наименее обеспеченных, это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями, - отметил Вахтанг Кипшидзе. - Исторические храмы и монастыри в центре города всегда были точкой притяжения для тысяч верующих каждое воскресенье. Решением департамента транспорта это может быть поставлено под сомнение".

Опасаются и участники группы добровольцев приходской службы помощи храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

"Бесплатную парковку по воскресным дням около нашего храма отменили в 2018 году, - рассказывают волонтеры. - Наши прихожане живут в разных районах города, и с тех пор, если хочешь привезти детей в храм в воскресенье, нужно за парковку заплатить 1140 руб. За месяц - 4560. Знаем тех, кто перестал приезжать". С учетом того, что и в целом парковочных мест у храмов стало меньше, путь на службу стал уже более проблематичным, отмечают добровольцы.

Священнослужители предлагают вводить платный режим после 15.00, когда утренние службы и занятия в воскресных школах закончатся

Представители столичной епархии убеждены, что выход есть. "Ничто не мешает разработать такой формат работы парковок, который не будет наносить ущерба верующим и храмам, которые, к слову, существуют на пожертвования", - добавил Вахтанг Кипшидзе. Как один из вариантов священнослужители предлагают вводить платный режим после 15.00, когда утренние службы и занятия в воскресных школах закончатся. "РГ" направила запрос в департамент транспорта с просьбой изучить эти предложения.

Прямая речь

Отец Василий Биксей, настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке:

- Хочу напомнить, что любой храм - это прежде всего объект социального назначения, а значит, нуждается в особой заботе и внимании. Это касается и обеспечения парковочными местами. Нужно сделать все, чтобы все слои населения в городе могли посетить службу в храме, независимо от того, есть у них в кармане 380 рублей на стоянку для машины или нет. А учитывая, что обычная служба в среднем длится часа полтора, то при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 рублями человек не обойдется. Уверен: нельзя у храмов повышать тарифы на парковку.

Отец Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО на улице Лобачевского:

- Машина - неотъемлемая часть бытия в столице. Ну, как без нее привезешь в церковь малого ребенка, старого немощного человека? А если нужно святой воды набрать в Крещение господне? На общественном транспорте в Москве с ее расстояниями сделать это трудно. До того же, чтобы храмы в нашем городе везде были в пешей доступности от дома, увы, мы пока не дожили. В нашем храме, к счастью, есть двор, а в нем бесплатная парковка для прихожан. Не представляю себе, как бы мы без нее обходились.

Подготовила Любовь Пятилетова

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