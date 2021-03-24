Как уже писала "РГ", 5 апреля приказом дептранса изменяется режим работы парковок на 193 участках улиц. На некоторых из них, наименее загруженных, цена стоянки снизится. Но ряд территорий у православных культовых мест из-за своей популярности попали в зону повышенного тарифа - 380 рублей в час. В таких зонах нет бесплатной парковки даже по воскресеньям. А именно в этот день православные стремятся посетить службы и отвезти детей в воскресные школы при храмах.
Например, по 380 рублей в час придется платить за стоянку в переулках у Маросейки, где располагается храм Святых Космы и Дамиана. Учитывая, что прихожане обычно приезжают в храм на несколько часов, еженедельные расходы на парковку у них могут составить около 1500 руб. "Для многих, наименее обеспеченных, это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями, - отметил Вахтанг Кипшидзе. - Исторические храмы и монастыри в центре города всегда были точкой притяжения для тысяч верующих каждое воскресенье. Решением департамента транспорта это может быть поставлено под сомнение".
Опасаются и участники группы добровольцев приходской службы помощи храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
"Бесплатную парковку по воскресным дням около нашего храма отменили в 2018 году, - рассказывают волонтеры. - Наши прихожане живут в разных районах города, и с тех пор, если хочешь привезти детей в храм в воскресенье, нужно за парковку заплатить 1140 руб. За месяц - 4560. Знаем тех, кто перестал приезжать". С учетом того, что и в целом парковочных мест у храмов стало меньше, путь на службу стал уже более проблематичным, отмечают добровольцы.
Представители столичной епархии убеждены, что выход есть. "Ничто не мешает разработать такой формат работы парковок, который не будет наносить ущерба верующим и храмам, которые, к слову, существуют на пожертвования", - добавил Вахтанг Кипшидзе. Как один из вариантов священнослужители предлагают вводить платный режим после 15.00, когда утренние службы и занятия в воскресных школах закончатся. "РГ" направила запрос в департамент транспорта с просьбой изучить эти предложения.
Отец Василий Биксей, настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке:
- Хочу напомнить, что любой храм - это прежде всего объект социального назначения, а значит, нуждается в особой заботе и внимании. Это касается и обеспечения парковочными местами. Нужно сделать все, чтобы все слои населения в городе могли посетить службу в храме, независимо от того, есть у них в кармане 380 рублей на стоянку для машины или нет. А учитывая, что обычная служба в среднем длится часа полтора, то при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 рублями человек не обойдется. Уверен: нельзя у храмов повышать тарифы на парковку.
Отец Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО на улице Лобачевского:
- Машина - неотъемлемая часть бытия в столице. Ну, как без нее привезешь в церковь малого ребенка, старого немощного человека? А если нужно святой воды набрать в Крещение господне? На общественном транспорте в Москве с ее расстояниями сделать это трудно. До того же, чтобы храмы в нашем городе везде были в пешей доступности от дома, увы, мы пока не дожили. В нашем храме, к счастью, есть двор, а в нем бесплатная парковка для прихожан. Не представляю себе, как бы мы без нее обходились.
Подготовила Любовь Пятилетова