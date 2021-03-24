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24.03.2021 11:41
Рубрика: Экономика

В комплексе городского хозяйства рассказали о благоустройстве Красной Пресни

Текст: Ирина Огилько

В этом году благоустроим улицу Красная Пресня и ее продолжение - Звенигородское шоссе. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. А пресс-служба комплекса городского хозяйства раскрыла подробности.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным пресс-службы, на улицу Красная Пресня вернут деревья, кустарники и газоны, которые исчезли с нее много десятилетий назад. Появится удобный прогулочный маршрут с площадками для отдыха и большой зеленой аллеей. На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала появится уютная видовая зона с детской площадкой и местами отдыха.

На продолжении Красной Пресни - Звенигородском шоссе из центра до ТТК сделают удобные тротуары и высадят деревья и кустарники. Воздушные провода уберут под землю, а сами фонари заменят на современные с энергосберегающими лампами. Благоустроят парк Декабрьского восстания.

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