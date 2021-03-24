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24.03.2021 11:59
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Мост через Лену в Якутии наполовину профинансирует государство

Текст: Александр Проценко

Строительство моста через Лену в Якутии наполовину профинансирует государство, вторую часть возьмет на себя регион и концессионер, - сообщил вице-премьер Хуснуллин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4,8 тысячи автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в три этапа до 2035 года.

Но вице-премьер поручил местным властям и профильным ведомствам скорректировать проект с точки зрения стоимости. Республика очень заинтересована в этом объекте: строительство моста позволит снять инфраструктурные ограничения, повысить конкурентоспособность экономики и качества жизни населения на северо-востоке страны.

Сейчас Якутск и часть Якутии, расположенная на левом берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Как неоднократно говорил глава региона Айсен Николаев, это является одним из сдерживающих факторов развития экономики республики.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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