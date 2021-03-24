На Камчатке ураганный ветер сорвал крышу детского сада

В Камчатском крае ураганный ветер сорвал кровлю детского сада в селе Кавалерское Усть-Большерецкого района.

По данным администрации, повреждено 230 из 600 квадратных метров. Деньги на ремонт крыши выделят в ближайшее время.

В населенном пункте объявлен режим ЧС, что позволит оперативнее приступить к восстановительным работам в дошкольном учреждении.

Напомним, что на Камчатке объявили штормовое предупреждение. Циклон принес в регион сильный снег, скорость ветра в акватории Охотского моря достигала 45-47 метров в секунду.