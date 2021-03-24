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24.03.2021 20:43
Рубрика: Власть

Министры с приставкой

Пензенский кабмин отправлен в отставку
Текст: Наталья Саванкова ( "Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
В среду правительство Пензенской области в полном составе было отправлено в отставку вслед за губернатором Белозерцевым, который официально лишился должности в связи с утратой доверия. Напомним, против бывшего главы региона возбуждено уголовное дело о взятке в 31 миллион рублей.

Отставка кабинета министров - неизбежная процедура, она прописана в уставе Пензенской области и федеральном законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти в субъектах РФ. При этом находящийся под стражей Иван Белозерцев лишается льгот, полагающихся экс-губернатору.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
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Пока не назначен временно исполняющий обязанности главы региона, которому предстоит собрать и утвердить новое правительство, прежние министры продолжат работу с приставкой врио. Кстати, Белозерцев перед избранием на второй срок обещал оптимизировать структуру власти. Но кресел на планерке становилось больше, а чиновники "наращивали мускулы". Так Лариса Рябихина - руководитель аппарата правительства Пензенской области - получила еще и должность вице-губернатора.

Официальные мероприятия в Пензе не отменяли. В среду, например, состоялось вручение региональной премии "Экспортер года". Атмосфера в регионе будничная, но на каждом шагу слышатся реплики о досрочной отставке губернатора - и на деловых встречах, и у касс в магазинах. Очевидно, у пензенцев остался неприятный осадок и горечь за родной регион.

В избиркоме сообщили, что досрочные выборы губернатора области состоятся в единый день голосования 19 сентября.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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