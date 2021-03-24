Отставка кабинета министров - неизбежная процедура, она прописана в уставе Пензенской области и федеральном законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти в субъектах РФ. При этом находящийся под стражей Иван Белозерцев лишается льгот, полагающихся экс-губернатору.

Пока не назначен временно исполняющий обязанности главы региона, которому предстоит собрать и утвердить новое правительство, прежние министры продолжат работу с приставкой врио. Кстати, Белозерцев перед избранием на второй срок обещал оптимизировать структуру власти. Но кресел на планерке становилось больше, а чиновники "наращивали мускулы". Так Лариса Рябихина - руководитель аппарата правительства Пензенской области - получила еще и должность вице-губернатора.

Официальные мероприятия в Пензе не отменяли. В среду, например, состоялось вручение региональной премии "Экспортер года". Атмосфера в регионе будничная, но на каждом шагу слышатся реплики о досрочной отставке губернатора - и на деловых встречах, и у касс в магазинах. Очевидно, у пензенцев остался неприятный осадок и горечь за родной регион.

В избиркоме сообщили, что досрочные выборы губернатора области состоятся в единый день голосования 19 сентября.