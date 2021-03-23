Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Белозерцева

Сегодня президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Белозерцев был задержан по делу о взяточничестве.
"Постановляю: Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.
Белозерцев и пять предполагаемых соучастников были задержаны по делу о взяточничестве.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил взятки через посредников на сумму, превышающую 31 млн рублей.