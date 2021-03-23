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23.03.2021 21:26
Рубрика: Власть

Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Белозерцева

Текст: Кира Латухина
Сегодня президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Белозерцев был задержан по делу о взяточничестве.

"Постановляю: Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
Губернатора Ивана Белозерцева оставили под арестом до 20 мая

Белозерцев и пять предполагаемых соучастников были задержаны по делу о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил взятки через посредников на сумму, превышающую 31 млн рублей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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