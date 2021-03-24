Вынесен приговор Александру Рыболовлеву - одному из фигурантов громкого вятского дела о хищении 34,7 миллиона рублей.

Как сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Кировской области, бывший директор кировского муниципального бюджетного учреждения "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Рыболовлев признан виновным в растрате денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ), а также в содействии совершению преступления и злоупотреблении полномочиями (статьи 33 и 201 УК РФ). На основе собранных следственными органами доказательств и с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Кировской области суд вынес Александру Рыболовлеву вердикт: три года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

О резонансном уголовном деле, фигурантами которого помимо Рыболовлева стали находившийся в бегах депутат кировской гордумы Дмитрий Никулин, бывший директор предприятия "Электронный проездной" Анатолий Ганьба и экс-начальник отдела транспорта профильного управления администрации Кирова Олег Чичибабин, "Российская газета" подробно рассказала в выпуске "Экономики Поволжья" от 17 декабря 2019 года.

Напомним, о чем шла речь в той публикации. В декабре 2019-го каждому из этого криминального квартета Первомайский районный суд Кирова вынес обвинительный приговор. Потом, правда, после поданных апелляций всех освободили до поры. И вот она настала: первый пошел.

По версии следствия, экс-депутат Дмитрий Никулин в сговоре с Анатолием Ганьбой и Александром Рыболовлевым похитили из городского бюджета деньги, выделенные на разработку программного обеспечения (ПО) для мобильного сервиса "Мама. Я пришел". Они просто знали, что ПО уже не только разработано, но и успешно функционирует в ходе реализации пилотного проекта. А потому никаких расходов не требуется.

Та же троица вместе с Олегом Чичибабиным похитила еще деньги, выделенные на реализацию муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, Анатолий Ганьба получил в предприятии "Электронный проездной" беспроцентный заем в сумме 20 миллионов рублей, деньги положил в банк, а полученные проценты в сумме 2,5 миллиона рублей прикарманил.

Кировчане с огромным интересом следили за судебным процессом в силу целого ряда причин. Во-первых, все последние годы о злоупотреблениях в "Электронном проездном" не говорил только ленивый. Во-вторых, их связывали с бывшим главой Кирова, а затем председателем Законодательного собрания Кировской области Владимиром Быковым. Хотя бы потому, что первоначально дело возбудили в отношении и "неустановленных сотрудников администрации Кирова".

Интрига усилилась, когда подсудимые стали рассказывать, как действовала схема. По словам Никулина, "если бы Быков оставался главой города, то хищения продолжались бы до сих пор". И хотя ни один из подсудимых не говорил, что деньги передавались непосредственно бывшему главе города, на суде прозвучало, что они тратились на организацию и проведение его предвыборных кампаний.

Задержание Быкова в конце ноября 2019-го, правда, по другому делу - получение взятки за заключение договоров на поставку топлива, - стало в Кирове сенсацией года.

Между тем

Рассмотрение судом дел в отношении Быкова, Ганьбы, Чичибабина и Никулина намечено на ближайшие дни.