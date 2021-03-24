В Саратове подвели итоги международного конкурса по развитию пяти территорий в центре города. Жюри возглавил президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков, в него вошли мэтры градостроительства из нескольких стран.

В ходе конкурса архитекторы должны были предложить проект застройки бывшего аэропорта на Соколовой горе, а также концепции развития четырех рекреационных территорий: Глебучева оврага, парка Победы, Зеленого острова и острова Покровские пески.

Жюри объявило победителями конкурса сразу обоих участников, вышедших в финал. При этом застраивать территорию аэропорта и проектировать ландшафтный парк в Глебучевом овраге будет международная команда из Нидерландов, Швеции и России, а реализовывать остальные проекты станет российский консорциум - архитектурное бюро Citymakers и еще четыре организации.

Сразу после объявления результатов администрация Саратова подписала соглашение с ДОМ.РФ о финансировании проектов планировки. Как сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Антон Финогенов, эти работы должны быть завершены уже в следующем году, после чего можно будет приступать к реализации самих проектов. На это потребуется порядка 100 миллиардов рублей.

- Сумма амбициозная, но это не потемкинские деревни. Данный объем инвестиций необходим для развития агломерации, входящей в двадцатку крупнейших в стране, - отметил представитель ДОМ.РФ.

Сами проектировщики результаты конкурса оценили положительно. Как заявил, представитель Karres en Brands из Нидерландов, архитекторы готовы к сотрудничеству со своими коллегами из другой команды.

В то же время подходы команд-победительниц сильно отличаются друг от друга, по условиям конкурса все пять проектов готовились в единой концепции, теперь же получается, их придется механически объединять. Насколько такое решение жюри выглядит обоснованным?

- Хороший вопрос. И все же самое главное, на мой взгляд, чтобы разработанные в ходе конкурса проекты получили воплощение в реальности, - считает архитектор Сергей Дядченко.

А один из членов жюри, предприниматель Михаил Волков, пожелал проектировщикам не забывать об интересах саратовцев, ведь следующие десять лет горожанам, возможно, придется жить практически на стройке.

Мнение

Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ РФ:

- Подобные конкурсы позволяют выбрать наиболее передовые и актуальные проекты. Переосмысление пяти центральных зон может стать стимулом к преображению всего города, а работа, проведенная в Саратове, - примером для других регионов.